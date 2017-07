Il Segreto anticipazioni / La disperazione di Rosario al funerale di Mariana (puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

La puntata de Il Segreto di oggi sarà dominata dalla disperazione per la morte di Mariana. Ricordandovi che la puntata della telenovela spagnola andrà in onda alle ore 18:45 su Canale 5, vi segnaliamo i funerali della moglie di Nicolas che verrà ricordata da tutti gli abitanti di Puente Viejo. La tensione regnerà sovrana tra il fotografo e i familiari della moglie ai quali lui non si avvicinerà. Al contrario, non gli permetterà di vedere neppure la piccola Juanita che durante la cerimonia verrà affidata alle cure di Camila. Il sospetto reciproco infatti non mancherà soprattutto perché Rosario e la sua progenie riterranno Nicolas colpevole di quanto accaduto: avrebbe dovuto proteggere Mariana da qualsiasi pericolo ma non ha mantenuto le promesse fatte. Per i Dos Casas, ormai divenuti una costante nella vita del vedovo, ci sarà però anche altro a cui pensare: Camila rivelerà al marito di essersi recata da Elias in carcere ma di essersi trovata davanti ad una situazione molto complicata.

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: I FUNERALI DI MARIANA

PUNTATE SPAGNOLE: UN NUOVO AMORE PER NICOLAS?

Le puntate italiane de Il Segreto hanno sancito la conferma della morte di Mariana e la disperazione di Nicolas, che ha perso nel modo più tragico possibile la persona che amava. Ma cosa dovremo attenderci da lui in futuro? Ritroverà l'amore prima o poi? Tenetevi pronti ad una novità incredibile che negli episodi iberici potrebbe causare gravi problemi ad una delle coppie più amate della telenovela spagnola. Rimasto vedovo, Nicolas troverà sostegno nell'amicizia di Hernando e Camila, collaborando con loro attivamente a Los Manantiales. Diventerà un loro collaboratore e finirà per ascoltare spesso le confidenze dei due amici alle prese con un problema dopo l'altro. Ma proprio in questo contesto sarà bene non perdere di vista un interessante passaggio: Camila scoprirà il tradimento di Hernando con Lucia (la sua famosa amica cubana) e si sfogherà proprio con Nicolas avvicinandosi a lui sotto ogni punto di vista. Ma se lei resterà ferma nei suoi sentimenti per il marito con il quale successivamente risolverà le cose (o almeno pare), il padre di Juanita confesserà ad Alfonso e alla stessa Camila di essersi innamorato...

