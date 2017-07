LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA / Brilli e Proietti insieme nella commedia su Canael 5 (20 luglio)

Nancy Brilli e Gigi Proietti nel film La vita è una cosa meravigliosa

CARLO VANZINA ALLA REGIA DEL FILM

La vita è una cosa meravigliosa è un film di produzione italiana prodotto nel 2010 dalla International Video 80, casa che si è affidata per la distribuzione italiana alla Medusa Film. La pellicola diretta da Carlo Vanzina è ascrivibile alle commedie all’italiana e vede un cast di alto livello, tutto italiano, tra i quali spicca Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano e Nancy Brilli. Il film gode delle musiche composte da Armando Trovajoli e si basa su un soggetto scritto e sceneggiato dai fratelli Vanzina. Il trio formato da Nancy Brilli, Carlo Vanzina e Gigi Proietti aveva già lavorato insieme due anni prima, nel 2008, per il film un’estate al mare.

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA, EQUIVOCI E TRADIMENTI

La trama ruota attorno alla vita di quattro uomini, Cesare, Antonio, Claudio e Marco. Tutti hanno delle storie d’amore importanti ma tutti hanno altresì segreti da nascondere all’interno dei loro rapporti. Ad esempio Cesare che è un poliziotto che si occupa di intercettazioni scopre che la sua donna, una rumena di nome Dorina, fa come secondo lavoro la prostituta, e spesso esercita la sua attività a casa di Antonio. L’epilogo della storia porta i due a separarsi, e porta Cesare che nel frattempo fa delle intercettazioni ambientali a casa di Antonio ad innamorarsi della donna di quest’ultimo. Il poliziotto non può però rivelare la sua vera attività, stante il rischio di mandare in fumo l’indagine, ma quando la donna scopre che lui è un appartenente alle forze dell’ordine inesorabilmente lo lascia, presupponendo che la vicinanza dell'uomo sia giustificata dall'indagine che sta eseguendo e non da un vero sentimento. Gli intrecci amorosi continuano a far da sfondo alla trama del film, intrecci che a volte sono interrotti dalla richiesta di alcuni politici di fondi neri, che Antonio dovrebbe versare se vuole continuare a fare affari, pratica che alla fine lo porta in gattabuia. Come se non bastasse il figlio di Antonio, Luca, si dimostra un vero e proprio scansa fatica fallito e senza un becco di un quattrino, la sua vita di fatto si espleta spendendo i soldi del padre, soldi che vista la difficile situazione giudiziaria iniziano a scarseggiare. Per cercare di risolvere la situazione una volta per tutte sua madre Elena si rivolge a una cartomante ricevendo però delle soluzioni abbastanza fantasiose. Tutti gli "impicci" che nascono non sono altro però che il normale incedere della vita, e alla fine gli attori e i produttori non fanno altro che ricordare allo spettatore che la vita è una cosa…meravigliosa.

