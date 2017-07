LORENZO E MARTINA/ Tornare a sentire, per ascoltare la voce di chi si ama (Diversamente Amore)

La storia di Lorenzo e Martina a Diversamente Amore

Nella puntata di Diversamente Amore in onda su Rai 2 giovedì 20 luglio 2017 viene approfondita la storia di Lorenzo e Martina, due ragazzi toscani che vivono il loro amore liberamente, in maniera molto appassionata, nonostante l’handicap di cui lui soffre. Lorenzo infatti è sordo e per amore di Martina ha accettato di sottoporsi all’operazione d’installazione di un impianto cocleare, che gli ha permesso di fare un salto di qualità rispetto a prima. Martina ha affermato di essersi innamorata progressivamente di Lorenzo, che gli ha fatto per mesi una corte serrata e alla fine ha conquistato il suo cuore. Lorenzo nonostante la sordità è un ragazzo sempre allegro che ama stare al centro dell’attenzione e, proprio grazie al suo essere solare, ha saputo conquistare Martina. La coppia vive felicemente e Martina cerca di sostenere Lorenzo, dopo aver messo l’impianto in seguito all’intervento chirurgico, per cercare di migliorare la sua condizione di vita.

LORENZO E MARTINA A DIVERSAMENTE AMORE

AMARSI ED IMPARARE A "SENTIRE"

Quella di Lorenzo e Martina è la vita di una coppia normalissima, e la ragazza lo sottolinea anche nella quotidianità. I due vivono una vita tranquilla e Lorenzo si è presentato anche alla famiglia di lei, riuscendo a risultare simpatico e un compagno solare e ideale per Martina. La quotidianità della coppia è anche però attraversata dagli esercizi, le cure e le terapie che Lorenzo deve affrontare per iniziare a sentire nel migliore dei modi. Martina sa che per parlargli deve rivolgersi a lui in maniera chiara e diretta, ma dopo le prime cure dopo l’installazione dell’impianto Lorenzo può iniziare a sentire il rumore del mare in spiaggia ed anche la musica, con Adele cantante preferita di Martina. Lorenzo ricorda come il nonno sia riuscito a insegnargli a parlare pur non essendo in grado di udire, ma Martina si sta rivelando altrettanto importante perché sta insegnando a Lorenzo a sentire. Il ragazzo ha chiuso la sua intervista a Diversamente Amore su Rai 2 ricordando come le persone che ama gli stanno permettendo di avere una vita il più possibile normale.

