Ludovica Valli e Antonio Mirante si sono lasciati?/ La tronista è tornata single e il gossip impazza

ludovica valli

Il gossip estivo impazza quando si parla dei personaggi di Uomini e donne e, in questo caso, di Ludovica Valli. La bella tronista e sorella della più nota Beatrice, compagna di Marco Fantini, torna a far parlare di sè per via della presunta crisi con Antonio Mirante, e non solo. Ludovica Valli era riuscita a voltare pagina proprio accanto al portiere del Bologna e i due erano stati avvistanti insieme molto spesso e in atteggiamenti più che affettuosi ma, a quanto pare l'idillio è finito almeno secondo quanto rivela il settimanale Spy che parla addirittura di storia finita ma senza rivelare altri dettagli a riguardo. I fan non sono ancora molto convinti dalla notizia ma sicuramente nelle prossime ore la tronista farà sapere la sua vita social.

Ludovica Valli e Antonio Mirante dalla crisi alla rottura definitiva?

Da Fabio Ferrara al bel portiere

Lo scorso anno Ludovica Valli era sotto i riflettori proprio per via della sua vita privata e per la sua partecipazione a Temptation Island insieme a Fabio Ferrara. I due erano appena usciti da Uomini e donne quando hanno deciso di partecipare al reality estivo dei sentimenti e da lì il declino. Dopo una prima crisi proprio durante il programma, i due si erano rimessi in piedi per chiudere con una rottura definitiva. Sui due si è detto di tutto addirittura si è parlato di liti violente in strada e della fuga della tronista proprio per paura del suo corteggiatore.

La svolta arrivò proprio con Antonio Mirante e la notizia del loro fidanzamento aveva fatto felici i fan. La Valli non ha mai ufficializzato la sua storia con Antonio e, molto probabilmente, farà lo stesso anche con la presunta rottura. I due hanno da sempre parlato di un'amicizia e adesso all'ex tronista non rimane che rifugiarsi nella famiglia soprattutto dopo l'arrivo di Bianca, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini.

© Riproduzione Riservata.