MISSISSIPPI BURNING/ Gene Hackman e Willelm Defoe contro il Ku Klux Klan (20 luglio)

IL CAST STELLARE DEL FILM DRAMMATICO

Mississippi Burning - Le radici dell'odio è un film drammatico del 1988 diretto da Alan Parker (Fuga di mezzanotte, Angel heart - Ascensore per l'inferno, The commitments) ed interpretato da Gene Hackman (Il braccio violento della legge, Gli spietati, La conversazione), WillELm Dafoe (Spider-Man, The great wall, Platoon) e Frances McDormand (Fargo, Quasi famosi, Blood sample - Sangue facile). Mississipi burning - Le radici dell'odio andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di giovedì 20 luglio, alle ore 21.10.

MISSISSIPPI BURNING, LA LOTTA CONTRO RAZZISMO E OMERTÀ

Giugno 1964. Tre attivisti per i diritti civili dei neri vengono inviati in una contea del Mississippi per insegnare ai neri locali come iscriversi nelle liste elettorali. Dopo avere svolto il loro servizio i volontari però spariscono nel nulla. L'FBI manda quindi sul posto gli agenti Rupert Anderson (Gene Hackman) e Alan Ward (Willelm Dafoe) per indagare sulla vicenda. I due devono fin da subito scontrarsi contro l'omertà sia della popolazione che delle istituzioni, che sembrano non far nulla per fermare le continue violenze contro la comunità nera. Tutta la società locale è permeata dal Ku Klux Klan, che conta iscritti o simpatizzanti in tutti i ruoli importanti. Dopo il ritrovamento dell'auto degli attivisti in una palude anche i media cominciano ad interessarsi della vicenda, ma i due agenti continuano a non avere piste da seguire. Un piccolo aiuto sembra venire dalla comunità nera, ma questo non fa che aumentare le violenze.

Tutti coloro che hanno osato parlare con l'FBI diventano infatti vittime del Klan, aumentando così sia la paura che l'omertà e rendendo ancora più difficile il lavoro dei due agenti. Un aiuto significativo verrà però dalla moglie del vice sceriffo, stanca di vivere in un clima di costante violenza e paura. La donna pagherà con la vita la sua collaborazione con i federali, e questo porterà questi ultimi ad inasprire i toni. Stanchi di rimbalzare contro il muro di gomma dell'omertà Rupert e Alan cominceranno a fare sul serio per portare in tribunale i responsabili del Klan.

