Martina Maccari/ La moglie di Leonardo Bonucci in topless a Capri infiamma l'estate

Martina Maccari Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci, dopo il trasferimento clamoroso al Milan, è il calciatore più chiacchierato dell'estate e non solo dal punto di vista sportivo. Il passaggio dalla Juventus al Milan del difensore è stato accolto con grandissima delusione da parte dei suoi ex fan. Il mondo del calcio si è interrogato sui possibili motivi che hanno portato il giocatore a cambiare casacca. Ma a far discutere è anche sua moglie, Martina Maccari, protagonista di un servizio esclusivo pubblicato su "Nuovo". Il topless a Capri è ardito, nel servizio la faccia di Bonucci sembra quasi sorpresa. In realtà il difensore è accanto alla sua bella moglie e sta guardando proprio verso i paparazzi pronti a centrare lo scoop. La famiglia Bonucci è al gran completo nel servizio.

LA MOGLIE DI LEONARDO BONUCCI TORNA AL CENTRO DEL GOSSIP

UN TOPLESS DA URLO!

Durante le vacanze c'erano anche i figli Lorenzo e Matteo che si sono divertiti ad Amlfi. Leonardo Bonucci è stato protagonista di un siparietto con un barcarolo che gli ha professato la sua fede calcistica gridandogli: "Forza Napoli!". Una bella vacanza quindi per il difensore che si trova in Cina con la sua nuova squadra. Curioso la questione sul numero di maglia conteso con Kessiè. Il numero 19 è una reliquia per l'ex difensore della Juventus ma il centrocampista ex Atalanta sembra non voler mollare il suo numero. Alla fine dovrebbe spuntarla Bonucci a cui verrà affidata anche la fascia di capitano.

