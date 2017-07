Matteo Salvini/ "Il tradimento di Elisa Isoardi? Non riesco a dire cosa sento e provo"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Si continua a parlare del gossip che ha monopolizzato gli ultimi giorni e che riguarda Matteo Salvini e la sua ex compagna Elisa Isoardi. In particolare il settimanale Novella 2000 è riuscito ad interpellare Matteo Salvini che si è così sfogato dopo il presunto tradimento della Isoardi con l'avvocato Matteo Placidi a Ibiza. Parole ricche di amarezze e delusione quelle del Leader della Lega Nord: "No, ti prego non farmi dire nulla, non ci riesco. Non ne voglio parlare, adesso andate via… Per favore non ci riesco adesso, non me la sento di dire cosa penso e cosa provo. Sentiamoci in un altro momento… scusami, so che puoi capirmi…". Poche le frasi che riesce ad esprimere il segretario federale della Lega Nord.

MATTEO SALVINI DISTRUTTO DOPO IL TRADIMENTO DELLA ISOARDI?

IL GESTO DELLA CONDUTTRICE SCATENA SOSPETTI

Carlo Mondonico, l'autore dell'intervista, ci racconta l'umore di Matteo Salvini: "Salvini ha lo sguardo e l’atteggiamento dell’uomo ferito, sofferente che cerca di darsi delle spiegazioni senza però fare domande. Proprio come racconta la canzone di Ranieri, l’inno dell’uomo che viene lasciato di punto in bianco dalla sua donna. Lui ed Elisa stavano insieme da gennaio 2015, fu proprio Novella 2000 a rivelare la loro relazione, e stando anche alle loro dichiarazioni erano a un passo dal matrimonio.

Dopo la telefonata il segretario delle Lega è rimasto ancora per qualche lungo minuto da solo a scrutare le luci di Bellagio che si riflettevano nel buio del lago, mostrandosi come un uomo ferito che non sa come placare il suo dolore".

Insomma un Salvini deluso e non al top del suo umore eppure, anche se nelle ultime ore c'è stato un altro colpo di scena. La Isoardi è tornata a 'seguire' il suo ex su Instagram (lui non l'aveva 'defollowata'), gesto che ai tempi dei social può avere un significato anche molto importante in temi di rapporti personali.

