Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 20 luglio 2017 a LatteMiele

Paolo Fox e il suo oroscopo di oggi - La Presse

Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Alcuni accadimenti dovuti ad un nuovo transito di Marte consentono all'Ariete di apprezzare nuove situazioni, rendendo i nati nel segno tanto disponibili quanto esigenti. Chi non riuscirà ad ottenere ciò che desidera potrà presto porre qualcun altro di fronte ad un ultimatum. Giornata positiva per i chiarimenti dello Scorpione, che prelude a un agosto all'insegna del dialogo e della comprensione. Nonostante un po' di nervosismo sarà possibile far luce su diversi fraintendimenti. Un po' di nervosismo potrebbe creare alcune tensioni all'interno di relazioni lavorative e sentimentali già incrinate per il Sagittario. L'assetto di Marte, oltre a grandi discussioni, riuscirà a portare maggior chiarezza in una situazione generale piuttosto confusa.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 20 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

NÉ CARNE NÉ PESCE

Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Luna nel segno dei Gemelli porta con se nuove emozioni e sensazioni in grado di riportare in primo piano la situazione sentimentale: vengono favoriti i chiarimenti. Un Saturno opposto sembra aver tagliato i rami secchi liberando qualcuno da alcune situazioni dalle sfumature un po' ipocrite. Qualche spesa non prevista per il Capricorno potrebbe generare un po' di apprensione per quel che riguarda il piano economico. Sotto il punto di vista sentimentale, Luglio sembra portare avanti soltanto le relazioni sincere: alcune situazioni poco soddisfacenti finora potrebbero ancora essere salvate, ma il mese di Agosto si dimostrerà poco indulgente. Un forte desiderio di complicità mentale potrebbe spingere l'Acquario ad avvicinarsi ad una persona Scorpione o Toro, in vista di qualche nuovo progetto in grande stile. Una situazione economica piuttosto critica invita però a controllare le spese. Un Marte dissonante invita a non strafare.

OROSCOPO IN PILLOLE

Marte favorevole potrebbe regalare sorrisi alla Bilancia che è in un momento positivo. Così come lo è lo Scorpione che può trovare il momento per chiarirsi con alcuni segni con cui c'è discordia da tempo. Agosto sarà un mese all'insegna della comprensione e del dialogo. Il Capricorno deve stare attento perché si potrebbe trovare ad affrontare delle spese impreviste. Il mese di agosto potrebbe dimostrare che potrebbe essere poco indulgente. L'Acquario cerca di vivere un momento di complicità mentale con diversi segni, ma soprattutto il Toro e lo Scorpione. Bisogna iniziare a controllare le spese con attenzione per controllare una situazione piuttosto complicata per diversi motivi. Marte è dissonante e invita a non strafare.

© Riproduzione Riservata.