RICOCHET, LA MASCHERA DELLA VENDETTA/ John Corbett nel film di oggi pomeriggio (20 luglio)

Ricochet, la maschera della vendetta, oggi 20 luglio

AIDAN DI SEX AND THE CITY NEL FILM DI OGGI

La programmazione di Rai 2 prevede Ricochet – La maschera della vendetta, per il primo pomeriggio di questo giovedì 20 luglio alle ore 14,00. Si tratta di un film di genere criminale – drammatico . Si tratta di una pellicola del 2011 realizzata negli Stati Uniti d’America per la regia di Nick Gomes, il soggetto è stato scritto da Sandra Brown mentre la sceneggiatura è stata adattata da Donald Martin. Un film televisivo senza essere stato distribuito ai botteghini con la presenza nel cast di John Corbett, Julie Benz (Amanda Rosewater della serie tv Defiance), Kelly Overton, Haaz Sleiman e Gary Cole.

RICOCHET, LA MASCHERA DELLA VENDETTA, LA TRAMA

Il film vede come protagonista una donna di nome Elise Laird (Julie Benz), sposata con un giudice avvezzo ad assolvere imputati per qualche tornaconto personale. Lo stesso aveva fatto in quell’occasione in cui chiamando in causa un errore giudiziario aveva assolto un colpevole. Pochi giorni dopo quell’episodio a casa di Elise e di suo marito iniziano a verificarsi strani episodi. In particolare una sera Elise si trova un ladro in casa che tenta anche di farle del male, per fortuna la donna prontamente si difende ma finisce con l’uccidere il ladro.

Questo episodio appare immediatamente molto strano, Elise inizia ad intuire che suo marito le sta nascondendo qualcosa. Anche la polizia che indaga su questo furto vede in alcune circostanze dei fatti sospetti e poco chiari, così invia due detective, Duncan Hatcher (John Corbett) e Deedee Bowen (Kelly Overton) a far luce su questa vicenda. Man mano che passano i giorni, Elise sembra sempre più convincersi che suo marito ha intenzione di farle del male, probabilmente è anche pronto a farla ucciderla.

Di questa situazione Elise ne parla con il detective Hatcher che la rassicura promettendole di risolvere presto la cosa e di capire esattamente le intenzioni di suo marito. Tuttavia di lì a poco però Elise viene rapita. Questa è per lei un’ulteriore dimostrazione che conferma la sua tesi. Con grande forza e senza perdersi mai di animo, Elise riesce a fuggire dal luogo in cui è tenuta prigioniera salvandosi nuovamente dalla morte. Impaurita Elise decide allora di non tornare più a casa sua ma si presenta a casa del detective Hatcher al quale chiede il suo aiuto. Quest’ultimo allora si mette ad indagare fittamente su questo caso e man mano che va avanti con le sue indagini più tutte le circostanze appaiono ingarbugliate e misteriose.

© Riproduzione Riservata.