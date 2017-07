ROBOCOP 3/ Il terzo e ultimo capitolo della saga (20 luglio)

Robocop 3, la trama

IL CAST DEL FILM

RoboCop 3 è un film di fantascienza diretto nel 1993 da Fred Dekker (Scuola di mostri, Dimensione terrore, Chi è sepolto in quella casa?) ed interpretato da Robert John Burke (L'occhio del male, Limitless, Cani sciolti), Nancy Allen (Vestito per uccidere, Carrie - Lo sguardo di Satana, Blow out) e Remy Ryan (Il mio amico zampalesta, Fine things, The heart specialist). RoboCop 3 andrà in onda su Rai 4 nella prima serata di giovedì 20 luglio, alle ore 21.05. Solo Nancy Allen ha recitato anche nel primo capitolo della saga Robocop, dove interpretava l’agente Ann Lewis.

ROBOCOP 3, LA TRAMA DELL'ULTIMO FILM

La OCP, multinazionale avversaria di RoboCop nei primi capitoli della saga, è stata assorbita da un colosso giapponese, la Kanemitsu Superprodotti. Obiettivo della nuova multinazionale, ora proprietaria anche dell'intera città di Detroit, è demolire tutto il centro cittadino e sfollarne gli abitanti per costruire Delta City, una modernissima cittadina per ricchi. I cittadini, cacciati dalle loro stesse case, si sono organizzati in diverse bande di ribelli e portano avanti una guerriglia urbana molto cruenta. A spalleggiare i mercenari della Kanemitsu, capitanati dall'ex dirigente OCP Paul McTaggett (John Castle), anche la polizia cittadina, ora di proprietà della multinazionale. In forze alla polizia ci sono anche RoboCop (Robert John Burke) e l'agente Anne Lewis (Nancy Allen). Quando RoboCop rinuncia a catturare un importante gruppo ribelle per aiutare la Lewis, rimasta da sola e in difficoltà, la Kanemitsu ordina la cancellazione di tutte le memorie umane di Alex Murphy per lasciare solo quelle cibernetiche del robot, con lo scopo di trasformarlo in un'arma fedele e senza raziocinio. RoboCop e Anne si rifugiano quindi presso un gruppo di ribelli, che viene però attaccato dalle forze di McTaggett. La Lewis viene così barbaramente uccisa, mentre RoboCop non può difendersi a causa delle direttive impiantate nella sua parte cyborg, che gli impediscono di attaccare un membro dell'OCP. Gravemente danneggiato, RoboCop viene salvato e portato via dai ribelli, ma ormai la sorte della città sembra segnata. Solo un piccolo gruppo di cittadini armati rimane a difendere Detroit dalla distruzione per far nascere sulle sue ceneri la futuristica Delta City.

