Raffaella Mennoia/ Uomini e Donne, il fidanzato è Alessio Sakara, nuovo conduttore di Tu si que vales?

Per molti fan è il punto di riferimento quando si parla di precisazioni o anticipazioni su Uomini e Donne, ma Raffaella Mennoia è molto seguita anche quando si parla di gossip e vita amorosa. La nota autrice tv, braccio destro di Maria De Filippi, che lavora a Uomini e Donne, Temptation Island e C'è Posta per te, pare abbia un nuovo fidanzato. Lui è Alessio Sakara, che sarà alla conduzione di Tu si que vales nella nuova stagione insieme al rugbista Martin Castrogiovanni e alla riconfermata Belen Rodriguez. Alessio Sakara ha 35 anni, è romano e ha lottato fino al 2013 nella UFC (è il primo italiano a riuscire nell’impresa), la prestigiosa federazione statunitense di arti marziali miste; attualmente è impegnato nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA.

RAFFAELLA MENNOIA E IL "LEGIONARIO": È AMORE O SOLO GOSSIP?

LA STRANA REAZIONE DI SIMONE RUGIATI

A lanciare l'inaspettata indiscrezioni è Alberto Dandolo nel nuovo numero del settimanale Oggi. Il noto giornalista porta alla luce quella che sarebbe la relazione tra Raffaella Mennoia e "il Legionario", come il campione ama farsi chiamare sportivamente. Ma non è tutto, perchè nella chicca di gossip di Dandolo, si legge: "sembra che lo chef Simone Rugiati (conduttore della scorsa edizione del programma del sabato sera di Canale 5, Ndr) non abbia preso bene questo inaspettato cambiamento...". Come mai? È chiaro che si parla di indiscrezione che potrebbe essere confermata o smentita a breve dai diretti interessati che per il momento tacciono.

