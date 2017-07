Roberta Giarrusso è mamma/ È nata Giulia: l'attrice e il compagno Riccardo Di Pasquale al settimo cielo

Roberta Giarrusso

Roberta Giarrusso è diventata mamma! Una grande gioia per per l'attrice e il suo compagno Riccardo Di Pasquale che sono diventati genitori della piccola Giulia. La bambina è nata a Roma questa mattina alle 11.37 , stando a quanto viene annunciato da Novella 2000. La 35 enne, proprio una settimana fa, si era mostrata in costume su Instagram assieme al compagno e ad un bellissimo pancione. È stato l'ultimo post per l'attrice perima della nascita della piccola Giulia, alla quale la Giarrusso, così come a Riccardo, aveva dedicato bellissime parole: "Io te e la nostra Giulia, manca davvero poco sto per fare il check in per il nostro biglietto di sola andata nella nostra isola felice...grazie amore mio per avermi regalato il viaggio più bello della mia vita TI AMO".

ROBERTA E RICCARDO FELICISSIMI PER L'ARRIVO DI GIULIA!

UNA GRAVIDANZA DIFFICILE

La Giarrusso ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso gennaio. Ma al primo mese di gravidanza ha vissuto un momento davvero drammatico a causa di un'emorragia interna. Fortunatamente il peggio è stato evitato e dopo un periodo di riposo forzato, tutto è andato per il meglio. Proprio poche settimane fa l'attrice ha conquistato un importante premio che ha voluto e alla figlia in arrivo: "Dedico questo premio a Giulia e a Riccardo. Mia madre è felicissima, è al settimo cielo. Sarà una nonna giovanissima: ha 50 anni", ha dichiarato.

