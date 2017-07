Romina Power/ "Pronta a trovare l'amore e a diventare nonna!"

Romina Power

Romina Power è pronta a mettere nuovamente in gioco il suo cuore per trovare un compagno che sia per sempre. Chiarita che la reunion con Al Bano Carrisi è puramente lavorativa e non nasconde sentimenti che riaffiorano dopo anni, la Power nel corso di un'intervista al settimanale Oggi ha ammesso: "Diventando più grandi dovremmo accontentarci di più. Invece è il contrario. Sono diventata più esigente e selettiva. - ma c'è già un amore nella sua vita? Romina nega - Ora non c'è nessun uomo all’orizzonte. Però mi piacerebbe. Non voglio restare sola per il resto della vita. E, se non lo trovo adesso, poi, forse è troppo tardi". Se l'uomo della sua vita tarda ad arrivare, potrebbe invece arrivare a breve un nipotino, come la Power spera: "Magari! Non vedo l’ora ma non so se (Cristel e il marito, ndr) mi affiderebbero più di tanto il figlio. Sono una stramba! - confessa - A parte gli scherzi, ora sono una donna equilibrata. Sarebbe meraviglioso".

NUOVO AMORE PER ROMINA POWER? IL DESIDERIO C'È...

IL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI YLENIA

Un rapporto davvero speciale quello che Romina Power ha con le sue figlie anche se, ammette, probabilmente è Ylenia ad assomigliarle di più. Proprio quando si tocca l'argomento e torna attuale la scomparsa di sua figlia, Romina confessa che ad aiutarla in questi anni è stata la fede: "E vorrei aggiungere una cosa che difficilmente si scrive: a New Orleans scompaiono ogni anno nel nulla quasi 100 ragazze e nessuno fa nulla per capire perché. - e conclude - È terribile per le mamme. Io sono la prima ad aver conosciuto altri genitori che stavano cercando la propria figlia, mentre lo facevo io".

