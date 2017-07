STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La vita è una cosa meravigliosa su Canale 5 (giovedì, 20 luglio 2017)

Programmi Mediaset, Chicago Fire

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA SU CANALE 5, CHICAGO FIRE IV SU ITALIA 1

Continua a viaggiare a scartamento ridotto la programmazione estiva di Mediaset. Anche nella prima serata del 20 luglio, il biscione presenta un palinsesto al risparmio, cui concorre soprattutto il cinema, con una spruzzata di intrattenimento e fiction. La proposta più appetibile sembra essere Il collezionista di ossa, pellicola statunitense che dovrà probabilmente vedersela con La vita è meravigliosa, la proposta di Canale 5 per il pubblico che ama il cinema tricolore. Proprio al film di Carlo Vanzina si affida la rete ammiraglia Mediaset, confidando nella simpatia di Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, e Enrico Brignano. Il film cerca di dare vita ad una carrellata in grado di mostrare alcuni aspetti del nostro Paese, con risultati abbastanza alterni. Italia 1 proporrà a sua volta Chicago Fire, una serie televisiva arrivata ormai alla quinta edizione, che narra le vicende di pompieri e paramedici del Chicago Fire Department. Ancora cinema, ma stavolta drammatico, per Rete 4, ove andrà in onda Il collezionista di ossa, film diretto da Phillip Noyce nel 1999 con un cast stellare in cui spiccano Denzel Washington e Angelina Jolie. Ambientata a New York, la pellicola segue le imprese criminali di un serial killer che costringe le autorità di pubblica sicurezza a rivolgersi a Rhyme, un agente speciale tetraplegico, il quale dopo aver iniziato svogliatamente riesce a trovare una speciale sintonia con una giovane agente.

Ancora cinema, ma stavolta decisamente più leggero, per La 5, che proporrà a sua volta Ti va di ballare?, film diretto da Liz Friedlander, con Antonio Banderas nel ruolo di un ex ballerino professionista che decide di andare a insegnare in una scuola di New York gravata da pessima nomea, riuscendo infine a farsi amare dai suoi studenti. Mediaset Extra rispolvererà a sua volta La sai l'ultimissima, programma incentrato sulle barzellette, mentre Iris manderà in onda La fame e la sete, pellicola diretta nel 1999 da Antonio Albanese, che compare anche in qualità di interprete insieme a Lorenza Indovina, Rosa Pianeta e Aisha Cerami.

La storia narrata è ambientata in Sicilia, ove il decesso di un anziano barbiere fornisce alla sua famiglia l'occasione per riunirsi. Ancora cinema per Italia 2, che proporrà invece La bambola assassina 2, secondo atto della trilogia su Chucky, inquietante bambolotto autore di una lunga serie di uccisioni. Fiction per Top Crime, ove andrà in programmazione Bones, serie televisiva di grande successo, incentrata sulle indagini di un'affascinante antropologa forense, Temperance Brennan (Emily Deschanel), coadiuvata da un detective dell'FBI, Seeley Booth (David Boreanaz), che con il tempo è diventato suo marito. Infine Boing, che proporrà Teen Titans, una serie d'animazione statunitense incentrata sulle imprese di un gruppo di supereroi, che presenta anche alcuni aspetti dei manga giapponesi tali da renderla ancora più interessante.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO

Canale 5

ore 21.11 La vita è una cosa meravigliosa, film

ore 23.30 Hit the Road Man - Sulla strada del grande spettacolo, programma d'attualità

Italia 1

ore 21.15 Chicago Fire IV, serie televisiva,

ore 23.55 Turistas, film

Rete 4

ore 21.15 Il collezionista di ossa, film,

ore 23.42 Frequency . Il futuro è in ascolto, film

La 5

ore 21.10 Ti va di ballare?, film

Mediaset Extra

ore 21.15 La sai l'ultimissima?, programma di intrattenimento

Iris

ore 21.00 La fame e la sete, film



Italia 2

ore 21.10 La bambola assassina 2, film

Top Crime

ore 21.10 Bones XI, serie televisiva

Boing

ore 21.20 Teen Titans, serie d'animazione

© Riproduzione Riservata.