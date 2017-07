STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet su Rai Uno, 99 Homes su Rai Tre (giovedì, 20 luglio 2017)

Programmi Rai, Velvet

ROBOCOP 3 E DIVERSAMENTE AMORE SU RAI DUE

Giovedì 20 luglio Rai Uno proporrà in prima visione una nuova puntata del telefilm Velvet che molto probabilmente confermerà il successo di pubblico ottenuto nelle serate precedenti. L'altro telefilm in onda giovedì sera sui canali Rai è Last Cop - L'ultimo sbitto su Rai Premium. I film in onda giovedì sera sono Chéri in seconda serata su Rai Due, 99 Homes su Rai Tre, Robocop 3 su Rai 4 e Mississippi Burning - Le radici dell'odio su Rai Movie. Le reti Rai proporranno i programmi di informazione Diversamente amore su Rai Due, I supereroi di Pani e Mollica su Rai Uno e TG Regione su Rai Tre. Su Rai 5 andrà in onda il programma musicale Temirkanov e la musica russa a Santa Cecilia. Rai Uno trasmetterà la quarta puntata della prima stagione di Velvet intitolato La resa dei conti. Pedro rivela ad Ana che sua moglie Rita è malata di tumore. Ana riceve una proposta di matrimonio da Carlos, ma pur essendone lusingata vuole prendere tempo. In seconda serata andrà in onda la trasmissione I supereroi di Pani e Mollica che sarà dedicata al musicista Paolo Conte.

Diversamente amore è il titolo di un programma condotto da Bebe Vio in onda su Rai Due. Nel corso della trasmissione l'atleta mostrerà al pubblico cinque storie d'amore fra disabili. La protagonista di Chéri, in onda in seconda serata su Rai Due, è Michelle Pfeiffer, nei panni di una nobildonna che ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei nella Parigi di inizio Novecento. Rai Tre trasmetterà un film di Ramin Barahni intitolato 99 Homes. Il protagonista è un giovane che viene sfrattato di casa e inizia a lavorare proprio per l'agenzia immobiliare che si è occupata della compravendita del suo appartamento. In seconda serata andrà in onda il TG Regione, seguito da TG3 Linea notte estate.

Robocop 3 trasmesso da Rete 4 è il terzo e ultimo capitolo della saga fantascientifica Robocop. Il poliziotto robot Alex Murphy dovrà vedersela con una banda di ribelli rivoltosi e con un ninja. Nella trasmissione Temirkanov e la musica russa a Santa Cecilia su Rai 5 verrà proposto un concerto dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da Temirkanov. Verranno eseguite composizioni di Cajkovskij e Rachmaninoff. Su Rai Movie andrà in onda Mississippi Burning - Le radici dell'odio diretto da Alan Parker e interpretato da Gene Hackman e Willem Dafoe. Nel film viene raccontato il fatto realmente accaduto dell'assassinio di tre attivisti per i diritti dei neri avvenuto nel Mississippi nel 1964. Su Rai Premium saranno trasmessi tre episodi della serie tv Last Cop - L'ultimo sbirro intitolati Il macho del mese, Calcio di punizione e Sotto copertura.

