STEFANO DE MARTINO/ News: ecco il segnale di Belen Rodriguez che non passa inosservato (oggi, 20 luglio)

Belen Rodriguez

Il gossip estivo continua a concentrare l'attenzione sul triangolo in corso ad Ibiza formato da Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Sebbene quest'ultimo si trovi in compagnia della modella nella villa da lui stesso affittata (e messa a disposizione fino al prossimo 20 agosto), diversi settimanali italiani hanno confermato la ritrovata serenità tra i due genitori di Santiago. In vari scatti gli ex coniugi De Martino sono stati visti insieme non rinunciando a sorrisi e a qualche carezza che sicuramente non è sfuggita allo sguardo del pilota della Suzuki.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SI RIPRENDE DALL'INFORTUNIO

ANCORA SPERANZE CON BELEN?

Secondo quanto riportato da Chi, Stefano De Martino non avrebbe fatto mistero del suo interesse verso l'ex moglie affermando con gli amici di essersi pentito di averla lasciata due anni prima. Pare che stia cercando di riconquistarla, trovandosi dall'altra parte una persona più disponibile del solito. Complice la splendida cornice spagnola nella quale attualmente soggiorna, la showgirl ha ripreso a seguire il suo ex su Instragram dopo avere chiuso ogni contatto con lui al termine del loro matrimonio. Ma c'è un altro segnale che non è sfuggito all'occhio dei fan della coppia: nell'ultima foto pubblicata da Belen insieme al piccolo Santiago, al collo appare un anello che ricorda moltissimo una fede nuziale. E se fosse proprio il simbolo del suo amore per De Martino? Vuole mandare al suo ex un chiaro segnale?

© Riproduzione Riservata.