Savva/ Al cinema il film con le voci di Milla Jovovich, Sharon Stone, Joe Pesci e Whoopi Goldberg

Sta per uscire nelle sale cinematografiche italiane Savva (Savva. Serdtse voina), film d'animazione diretto nel corso del 2015 dal regista russo Maksim Fadeev. La pellicola è stata realizzata da Glukoza Animation e Art Pictures Studio, mentre il compito di distribuirla nel nostro Paese è stato affidato a Whale Pictures. La sua produzione è stata resa possibile dai fondi stanziati dal governo russo e la sua versione internazionale si giova dell'apporto di una serie di doppiatori estremamente famosi, tra cui Sharon Stone, Milla Jovovich, Whoopi Goldberg, Joe Pesci e Will Chase.

LA TRAMA DEL FILM SAVVA

La storia narrata dalla pellicola, che si dipana lungo l'arco di quasi un'ora e mezza, è quella di un ragazzo di dieci anni il quale trascorre la sua vita all'interno di un villaggio, posizionato proprio in prossimità di un bosco, un tempo regno dei lupi bianchi, che nel frattempo si sono estinti, facendo quindi mancare la protezione sino ad allora accordata ai suoi abitanti. Un giorno Savva viene attaccato da un branco di iene e per cercare di salvarsi è quindi costretto ad inoltrarsi nel bosco, ove incontra Angee, un lupo bianco scampato al destino della sua razza, il cui aiuto si rivela assolutamente fondamentale per respingere l'assalto delle bestie feroci. Tra i due nasce ben presto un rapporto molto stretto e lo stesso Angee decide di confidare a Savva come la liberazione del villaggio in cui abita dipenda da un guerriero il quale dovrebbe vedersi affidare i poteri necessari da un grande mago che risiede sulla cima di una montagna.

A rendere molto complicato il compito del guerriero è però la pratica impossibilità, o quasi, di scalare la montagna, presidiata da forze oscure al servizio di Mom Jozee, la regina del male, contraddistinta dall'inquietante aspetto di una scimmia dotata di tre teste. Un aspetto che però non basta a dissuadere i due dal raggiungere la cima della montagna e il mago che vi risiede. Iniziato il viaggio che dovrà infine condurli alla meta, Savva e Angee fanno una serie di incontri con personaggi estremamente particolari, come Puffy, una creatura rosa dotata di magnifici occhi celesti, il vanitoso Fafl, un principe francese vanaglorioso, che esercita il suo comando sul regno di Mosquito pur essendo caduto vittima di un incantesimo che lo costringe a portare sulle spalle il Re delle Zanzare e Nanty, l'affascinante principessa delle paludi. Loro e altri personaggi non meno suggestivi si uniranno alla comitiva al fine di raggiungere la meta designata, ognuno spinto da un motivo diverso.

Proprio la loro unione, cementandosi nel tempo, metterà infine le basi per battere definitivamente Mom Jozee e le sue truppe nella battaglia finale. La pellicola di Fadeev affronta temi che da sempre spingono a porsi molti interrogativi, a partire dall'importanza di coltivare amicizie e sogni da raggiungere. Per farlo sceglie il modulo narrativo della favola, ambientando la vicenda in un universo magico, nel quale Savva riesce infine a cogliere l'obiettivo di partenza, salvare il suo villaggio, facendo leva sull'unione di intenti creato con il drappello di amici nel frattempo riunitosi intorno a lui.

