THE EXPATRIATE/ Aaron Eckhart protagonista del film di questa sera (20 luglio)

The expatriate

IL CAST DEL FILM

"The Expatriate - In fuga dal nemico" è un film di genere azione-thriller prodotto nel 2012. A firmare la regia è Philipp Stölzl. Ad interpretare il ruolo dei protagonisti sono gli attori statunitensi Aaron Edward Eckhart (nei panni dell’ex agente della Cia), Liana Daine Liberato (nel ruolo della figlia di Logan) e Kate Linder, l'attrice ucraina Ol'ha Kostjantynivna Kurylenko e l'attore tedesco Alexander Fehling. La pellicola è stata realizzata in lingua inglese e il titolo originale è "Erased".

THE EXPATRIATE, LA TRAMA

Ben Logan (Aaron Eckhart) è un americano che, per motivi di lavoro, è andato a vivere in Belgio. E' un ingegnere molto bravo e si interessa principalmente di dispositivi di sicurezza. Ben lavora anche per una grande multinazionale, la Halgate Group, i cui dirigenti decidono di trasferirlo presso la sede di Anversa. L'uomo è vedovo da qualche anno e vive con sua figlia Amy (Liana Liberato), una ragazza di quindici anni che adora. Dopo il lavoro l'unico pensiero di Ben è la figlia, ed a lei dedica tutto il suo tempo libero. Amy e suo padre fanno lunghe passeggiate, spesso cenano fuori e si raccontano la giornata. Accade che una sera, mentre sta con sua figlia, Ben si rende conto di aver dimenticato nel suo ufficio un pacchetto, quindi decide di ritornare in azienda per prenderlo. Una volta arrivato in ufficio, l'uomo si trova di fronte ad una situazione davvero sorprendente: nella stanza non c'è più la scrivania, mancano anche gli scaffali e tutto il resto dell'arredamento. In tutta l'azienda non c'è anima viva. A questo punto Logan tenta di mettersi in contatto con qualche collega ma non riesce a comunicare con nessuno di loro, tutti i numeri telefonici di cui dispone non sono abilitati. Prova a telefonare alla sede principale di Bruxelles ma, con sua grande sorpresa, nessuno sa della sua esistenza e del suo trasfermento ad Anversa, addirittura si nega l'esistenza della sede distaccata della Halgate Group. Ben Logan si ferma a riflettere e, poiché in passato ha lavorato per la CIA, capisce di essere vittima di un complotto internazionale. Al momento Ben non ha più un nome, tutto quanto faceva parte della sua vita è svanito nel nulla, le persone che lavoravano con lui sono morte e non ha più soldi. Uno sconosciuto si mette in contatto con lui e gli dà un ordine ben preciso: ritrovare un bagaglio ad ogni costo, se avesse disobbedito sarebbe stato ucciso. L'uomo è preso dallo sconforto, è consapevole di essere solo e di non poter chiedere aiuto a nessuno; nella sua testa c'è il pensiero di Amy, ha paura per lei e deve pensare a proteggerla. Sa anche che, quando si ritroverà nuovaete faccia a faccia con la ragazza, dovrà parlarle del suo passato e del suo lavoro alle dipendenze della CIA. C'è un solo modo per uscire da questo terribile incubo: scoprire come sta accadendo e come stanno veramente le cose.

