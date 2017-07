TI VA DI BALLARE?/ Antonio Banderas è Pierre Dulaine, maestro di ballo che si è dedicato ai ragazzi difficili

Antonio Banderas in ti va di ballare?

IL CAST DEL FILM DI STASERA

Ti va di ballare? È il film della prima serata di oggi, 20 luglio, di La5. Il film, del 2006, dal titolo originale Take the Leade, è stato diretto da Liz Friedlander, regista che recentemente si è concentrata sulla televisione con serie come Gossip Girl e Vampire diaries. mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono stati ideati da Dianne Houston. Nel cast sono presenti oltre al celebre attore spagnolo Antonio Banderas, anche Rob Brown, Yaya DaCosta, che si è fatta notare dopo essere arrivata seconda ad America’s next top model, talent ideato e condotto da Tyra Banks, Alfre Woodard e Dante Basco. Il film è ispirato alla vita di Pierre Dulaine, ballerino e mastro, che ha inventato l’omonimo metodo di insegnamento della danza., pensato proprio per incoraggiare e insegnare ai bambini a ballare insieme.

TI VA DI BALLARE? LA STORIA VERA DI DULAINE

La pellicola narra la vera storia di un ballerino di nome Pierre Dulaine (Antonio Banderas), insegnante di ballo all’interno di una scuola privata. La sua passione per la danza però lo porta a decidere di insegnare ballo anche ai ragazzi meno fortunati e così si reca a fare le sue lezioni all’interno di una scuola di disagiati. Qui inizialmente sono tutti contrariati all’idea, i ragazzi si ritengono dei veri e propri rifiuti della società e per questo motivo non hanno alcuno stimolo nel voler imparare a danzare. Tuttavia però quando Pierre comunica loro che ci sarà una gara di ballo in cui il primo classificato potrà vincere molti dollari, i ragazzi si convincono nel voler imparare a ballare. È proprio all’interno di questa scuola che Pierre fa la conoscenza di ragazzi con una serie di gravi problematiche. Tra questi vi è LaRhette (Yaya DaCosta), una giovane ragazzina che si vede costretta puntualmente a badare i suoi fratelli più piccoli perché sua madre si prostituisce e che inoltre ha dovuto subire il grave lutto della morte di suo fratello maggiore a causa di brutte amicizie che l’avevano coinvolto in un brutto giro. Vi è poi Rock, un ragazzo che per provvedere alla sua famiglia, lavora all’interno di una fabbrica di rifiuti in quanto suo padre è un alcolista mentre sua madre non riesce a far niente per cambiare questa triste situazione. Rock però dopo aver perso il suo lavoro per riuscire in breve tempo a recuperare dei soldi per mantenere la sua famiglia, finisce anche lui in un banda di criminali gli stessi a causa dei quali suo fratello e il fratello di LaRhette erano morti. Nel frattempo seppure con grandi difficoltà, Pierre continua ad impartire le sue lezioni e via via vi è sempre un maggiore miglioramento tra i ragazzi. Tuttavia però il girono della gara, ha la meglio una giovane ballerina professionista che appare da subito molto sicura di sé. La ragazza però decide di dare il suo premio a Sasha, una ragazza che a causa di pene d’amore era stata costretta a ballare il tango con due ragazzi

© Riproduzione Riservata.