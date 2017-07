TUTTI PAZZI PER MARY/ Cameron Diaz e Ben Stiller insieme nella divertente commedia di stasera (20 luglio)

Tutti pazzi per Mary, la trama del film

TED INCONTRA DI NUOVO LA SUA COTTA DEL LICEO…

Tutti pazzi per Mary è un bel film datato 1998 e prodotto negli stati uniti D’America dalla Twentieth Century Fox Film Corporation, il film è stato distribuito in Italia dalla stessa compagnia di produzione. La pellicola che è ascrivibile al genere delle commedie sentimentali, essa è stata diretta dal duo Bobby Farrelly, Peter Farrelly, professionisti che si sono basati su un soggetto di Ed Decter e John J. Strauss. Di altissimo livello il cast di attori, tra di essi si evidenzia Cameron Diaz che fa da spalla a un Ben Stiller nel massimo della forma e a Matt Dillon, nelle vesti inedite in un film comico. La pellicola è stata programmata diverse volte sul piccolo schermo italiano, riscuotendo sempre un altissimo successo a livello di audience.

TUTTI PAZZI PER MARY, LA TRAMA

Il film si basa sula storia di amore che nasce sui banchi di scuola tra Ted Stroehmann e Mary Jensen, i due si conoscono grazie alla difesa che Ted opera del fratello di Mary, un giovane affetto dalla sindrome di Down, che viene tartassato da una banda di bulli, banda con la quale Ted combatte in maniera appassionata. La donna rimane colpita da Ted e per questo lo invita al ballo della scuola, ballo che l’uomo deve disertare stante un suo piccolo incidente occorsogli in bagno, quando si ferisce con la cerniera dei pantaloni che indossa. I due alla fine della scuola si perdono di vista, e la donna si trasferisce a Miami. Molti anni dopo l’uomo non riesce a dimenticare la donna, grazie anche al consiglio di un amico ingaggia un investigatore privato e da a lui l’incarico di rintracciare la donna che non è mai riuscito a dimenticare. Ted si affida pero alla persona sbagliata, l’investigatore è infatti Patrick "Pat" Healy, l’uomo si innamora della donna che sorveglia e si licenzia per fare colpo su di essa, non prima però di aver messo sulla cattiva strada Ted dicendogli che Mary nel frattempo è diventata disabile, e dopo aver avuto quattro figli è partita per il Giappone.

Nella storia si introduce un amico di Mary innamorato segretamente della donna, Tucker, che vedendo apparire Pat cerca di mettere in cattiva luce l’ex investigatore privato per conquistare il cuore dell'innamorata. Tra i due uomini scoppia di fatto una guerra segreta fatta per attirare l'attenzione della donna che che entrambi dicono di amare. Nel frattempo Ted scopre tutte le bugie che l’investigatore privato gli aveva detto e parte per Miami, durante il viaggio però viene arrestato dalla polizia stante che aveva dato un passaggio ad un assassino pazzo, Ted rimane in custodia delle forze dell’ordine per qualche tempo, e durante l’interrogatorio viene malmenato. Una volta arrivato a Miami Ted incontra Mary e sboccia nuovamente il sentimento che univa i due giovani, sentimenti che riescono a portare i due a baciarsi appassionatamente nel finale della pellicola, non prima di aver superato alcuni ennesimi incidenti sentimentali.

