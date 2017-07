Temptation Island 2017/ Anticipazioni: Sara e Nicola fra le coppie pronte a scoppiare?

Temptation Island 2017

A Temptation Island 2017 è in arrivo la resa dei conti, che nella nuova puntata di lunedì prossimo regalerà a tutti gli appassionati i tanto attesi falò del confronto di tutte le coppie che hanno scelto di mettersi alla prova in questa nuova edizione. Dopo aver visto la dolorosa rottura fra Ruben Invernizzi e Francesca Roma (un addio fortemente voluto dai tanti fan del programma), conosceremo quindi quale sarà la scelta delle quattro coppie che ancora si trovano nel celebre villaggio di Canale 5. Quali storie d’amore riusciranno a sopravvivere alle tentazioni? Se gli ultimi movimenti sui social saranno confermati, è possibile ipotizzare che Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo saranno coloro che lasceranno il reality mano nella mano: ormai da molte settimane, infatti, i due non fanno che commentare l’uno lo status dell’altro e su Instagram, i tanti follower non fanno che sottolineare giorno per giorno questo aspetto della loro relazione.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

SARA E NICOLA PRONTI A SCOPPIARE?

Al contrario, nel resort si prevedono forti mareggiate per Nicola Panico, che ha più volte messo in discussione la sua storia d’amore, mandando su tutte le furie la sua fidanzata Sara Affi Fella. Sul profilo della giovanissima protagonista del reality di Canale 5, nelle ultime ore sono stati condivisi numerosi commenti da parte dei suoi sostenitori, che alla luce dell’ultimo falò, hanno cercato di supportare il percorso della loro beniamina: “Il problema non è che te lo sei ripreso o meno... il problema è che tu sei su un altro livello .. da quello che vedo in tv lui non sa nemmeno parlare correttamente in italiano”, “Spero che al confronto gli sputi in faccia a quel pagliaccio!!!”

