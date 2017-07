UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: matrimoni e convivenze, le coppie cercano il “per sempre” (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Le coppie che si sono formate una volta terminata l'esperienza con il trono classico di Uomini e Donne, nella maggior parte dei casi hanno desiderio di viva progettualità. Ne sanno qualcosa Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti che, dopo essersi scelti durante la scorsa stagione del programma, hanno immediatamente deciso di andare a convivere e adesso, per la gioia degli estimatori, stanno anche pensando alle nozze. Sonia ed Emanuele infatti, hanno deciso di convolare a nozze nel 2018, ancor prima che Giulia De Lellis e Andrea Damante compiano il grande passo (la coppia ha annunciato il matrimonio per marzo del 2019). La notizia arriva tra le pagine del settimanale "Nuovo Tv", in edicola. L'ex tronista di Uomini e Donne, tra le pagine della rivista di Cairo, ha affermato che si sposerà con il fidanzato ma non in chiesa. Entrambi sono credenti ma non credono all'istituzione clericale. Successivamente, l'ex barista mantovana ha confessato che fin da subito, Emanuele ha espresso il desiderio di volere creare una famiglia con lei e di volere diventare presto genitore.

Sonia però, fin da piccola ha sognato - come tutte le bimbe - prima le nozze e poi la maternità ecco perché, anche in questo caso ha deciso di procedere in maniera tradizione. La Lorenzini per amore del fidanzato da Mantova si è trasferita in provincia di Roma dove lui gioca per la "Latina Pallanuoto", oltre a continuare anche il suo lavoro di ingegnere informatico. Sonia ed Emanuele, a differenza di altre coppie che sono uscite fuori da Uomini e Donne, hanno deciso di vivere la loro storia lontana dai riflettori. Aria di cambiamenti e novità anche per un'altra coppia nata dalla scorsa stagione: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. I due infatti, hanno deciso di convivere in quel di Milano. La scelta ufficiale è stata comunicata agli estimatori tramite una intervista tra le pagine del settimanale DiPiù: "Visto che stiamo cominciando una nuova vita insieme, ci piaceva l’idea di farlo in una nuova città che fosse, appunto, nuova per entrambi. E abbiamo scelto Milano perché è la città ideale per il mio lavoro” ha spiegato Rosa.

