Un posto al sole: Serena insoddisfatta della sua vita privata e professionale (anticipazioni 20 luglio 2017)

Un posto al sole

Nuova puntata di Un posto al sole questa sera su Rai 3 e nuovi inevitabili problemi per molti degli abitanti di Palazzo Palladini. Uno dei primi a dover fare i conti con le insofferenze della compagna sarà Guido, che verrà messo in guardia da Silvia riguardo il suo comportamento. La mamma di Rossella dirà di fare attenzione, dato che la vigilessa in passato è rimasta delusa fin troppe volte. Ma Del Bue non darà ascolto a queste parole, finendo per mettersi in una situazione abbastanza pericolosa: fino a quando la sua compagna potrà sopportare le sue indecisioni e l'assenza di programmi sul futuro.

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI: FILIPPO E SERENA IN CRISI?

LA CIRILLO INSODDISFATTA

I problemi saranno all'ordine del giorno anche per altri due abitanti di Palazzo Palladini, alle prese con una insospettabile crisi del loro matrimoni. Serena si sentirà profondamente insoddisfatta per la piega che ha preso la sua vita a causa dell'assenza di programmi per il futuro e tale stato d'animo peggiorerà a causa della sua ennesima discussione con Roberto. A farne le spese di questi problemi sarà il rapporto tra la donna e Filippo: quest'ultimo cercherà a capire cosa stia accadendo alla moglie, arrivando persino a chiederle se si sente infelice a causa del loro matrimonio. Quanto a lungo la coppia potrà proseguire in queste condizioni? Si riparlerà del reality show culinario, al quale deciderà di partecipare anche Raffaele. Grazie all'intercessione di Teresa, anche lui deciderà di prendere parte ai provini anche se Patrizio sarà a dir poco sconfortato dalla possibilità di trovarsi ad avere a che fare con il padre anche in questo contesto. Riuscirà a convincerlo a fare un passo indietro?

