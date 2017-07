Una Vita: Rosina offre un tetto a Casilda e Martin (Anticipazioni puntata 20 luglio)

Una Vita

Una Vita riprenderà oggi il suo posto su Canale 5, andando in onda come abitudine alle ore 14:10 ovvero al termine dell'appuntamento pomeridiano con Beautiful. Messe da parte le emozioni dei giorni scorsi, nella narrazione passeranno alcuni giorni e la difesa di Felipe entrerà nel vivo. L'avvocato dovrà trovare una strategia per evitare che l'amico finisca in Tribunale, rischiando di trascorrere una lunga detenzione a causa di una fantomatica truffa ai granai di Spagna. Per questo il marito di Celia penserà ad una strategia alternativa, incontrando l'avvocato Revilla per convincerlo a non proseguire oltre con questa messinscena. Nel frattempo, però, sarà necessario trovare anche la persona che potrebbe avere incastrato Ramon. Trini avrà dei sospetti, pensando che possa essere stato Clemente a mettere il marito in una posizione tanto compromettente. La posizione del signor Palacios si farà infatti sempre più delicata e le notizie del suo coinvolgimento nell'usura si diffonderanno in tutta Acacias 38, facendo inevitabilmente preoccupare Trini e ancor più Maria Luisa.

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI: LA DIFESA DI RAMON

ROSINA E IL SUO GESTO GENEROSO

Oggi a Una Vita assisteremo a nuove importanti novità relative a Casilda e alla sua ritrovata felicità al fianco di Martin. Secondo le anticipazioni quest'ultimo è stato salvato in extremis dalla condanna a morte grazia all'indulto a lui concesso dalla regina. Ma ora dovrà cominciare una complicata convivenza insieme alla donna che ha sposato. Dopo il rilascio, infatti, l'ex soldato si è provvisoriamente stabilito insieme alla moglie in soffitta ma oggi sarà Fabiana a comunicare alla coppia come questa posizione non possa durare ancora a lungo. La coppia dovrà infatti trovare un altro luogo nel quale dormire e vivere, problema non di poco conto, considerando le loro attuali ristrettezze economiche. A sorpresa, interverrà una persona che in passato non ha avuto più di qualche problema con Casilda e Martin: sarà Rosina a dare aiuto ai neo-sposi informandoli che potranno vivere nel suo appartamento, almeno fino a quando troveranno una loro sistemazione definitiva. La domestica sarà sorpresa ed emozionata per tale proposta della sua padrona e accetterà con grande entusiasmo.

