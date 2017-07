Uomini e Donne/ Anticipazioni: Michele D’Ambra già pronto a un nuovo amore? (Trono Over)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Messo in disparte da Gemma Galgani, che nel corso dell’ultima edizione di Uomini e donne non gli ha perdonato delle frasi del tutto fuori luogo, Michele D’Ambra ha cercato il riscatto nell'amicizia di un’altra dama molto amata del trono over, Barbara De Santi, che in vista dell’interesse mediatico suscitato dalla loro frequentazione, ha smentito a mezzo social ogni genere di coinvolgimento emotivo con il cavaliere. Sul profilo dei due protagonisti, sembrano assai lontani i giorni passati insieme e oggi, a prendere il posto di quelle foto piene di gioia, resta soltanto il ricordo di ciò che è stato. Michele D’Ambra, però, non sembra volersi arrendere e, su Facebook, non fa che pubblicare pensieri d’amore puntualmente commentati dalle sue numerosissime fan. Ma a chi sono rivolti i suoi messaggi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

MICHELE D’AMBRA PRONTO A UN NUOVO AMORE?

L’ultimo, condiviso nella giornata di ieri, recita esattamente così: ”Esistono emozioni che, con un sottile gioco di passione, avvolgono... coinvolgono... disarmano... non puoi fare altro che farti travolgere!" Felice giornata amici cari”. Ma a chi sono rivolte le parole d’amore che ogni giorno Michele D’Ambra condivide sui social? La destinataria dei suoi messaggi è Barbara De Santi o nel suo cuore c’è già spazio per un nuovo amore? Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

