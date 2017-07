Velvet 4, Ana e Carlos sposi, e Alberto? Anticipazioni quarta puntata

Velvet

Velvet 4 torna in onda questa sera, su Raiuno, con la quarta puntata. La serie tv spagnola è giunta all’ultima stagione e i fans si chiedono se l’amore di Ana e Alberto riuscirà a trionfare nonostante i tanti ostacoli sulla loro strada. Cosa succederà, dunque, nella quarta puntata di Velvet 4? Stando alle anticipazioni, nell’appuntamento odierno, intitolato “La resa dei conti”, Pedro è chiamato a compiere una scelta difficile. Dopo aver scoperto che sua moglie Rita ha un tumore, per salvarle la vita, è disposta a tutto. Per avere i soldi necessari, chiede aiuto a Marco Cafiero ed Enrique che si dicono disposti ad aiutarlo dandogli i soldi che gli servono ma in cambio gli chiedono di distruggere il locale di Donna Aurora in cui Ana, con l’aiuto di Carlos, ha intenzione di aprire il nuovo laboratorio per realizzare la sua nuova collezione. Pedro, così, si ritrova tra due fuochi: da una parte c’è il desiderio di poter salvare la moglie e dall’altra il senso di colpa per dover tradire un’amica. A risolvere la situazione è Rita che, dopo aver scoperto il ricatto di Enrique e Cafiero, dice a Pedro di restituire il denaro e di non cedere al ricatto. Non sapendo cosa fare, Pedro decide che l’unica soluzione possibile al suo problema è parlarne con Ana. L’uomo, così, si reca dalla stilista e le parla della malattia di Rita e del rischio che muoia. Sconvolta e disposta a tutto per salvare la sua migliore amica, Ana non ci pensa su due volte e decide di aiutare economicamente Pedro che può così non cedere al ricatto di Cafiero ed Enrique aiutando comunque la moglie.

VELVET 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 20 LUGLIO

ANA DICHIARA GUERRA A CAFIERO ED ENRIQUE

Scoperto il perfido piano di Marco Cafiero ed Enrique per sabotare la sua nuova linea che potrebbe assicurare un futuro grandioso alla Velvet, Ana decide di sfidare a viso aperto i suoi nemici. A sostenerla in questa sua battaglia ci sono Mateo che, dopo la presunta morte di Alberto, è deciso ad aiutarla in tutti i modi e Pedro che è disposto a tutto per ripagarla dell’aiuto che sta dando a Rita. Ana, così, decide di denunciare Marco Cafiero ed Enrique ma andrà fino in fondo o metterà il bene della Galleria Velvet davanti a tutto? Nel frattempo, a distrarre Ana ci pensa Carlos che, d’accordo con Cristina, sta cercando in tutti i modi di convincerla a sposarlo prima che possa scoprire che Alberto, in realtà, è ancora vivo. Carlos, dopo averla aiutata con la bottega di Donna Aurora per permetterle di realizzare il suo sogno professionale, le chiede nuovamente di sposarla. Pur essendo ancora innamorata di Alberto, Ana si rende conto di non poter più vivere nel passato e di dover andare avanti anche per dare al piccolo Alberto una figura paterna che non sia solo quella dello zio Emilio. Ana, così, accetta la proposta di nozze di Carlos non sapendo che Alberto, in realtà, è vivo, si trova a New York e non l’ha mai dimenticata in tutti questi anni. Patricia, nel frattempo, svela la verità sul bambino che aspetta confessando che il padre è Enrique, proprio quando il marito Valentin invita l’uomo ad una battuta di caccia.

