Estate/ Anticipazioni seconda puntata: Melissa Satta e Simona Ventura ospiti (Oggi, 21 luglio)

Melissa Satta, Simona Ventura e Claudia Galanti

Oggi, venerdì 21 luglio, in seconda serata su canale 5, va in onda la seconda puntata di #Estate, il programma estivo di Mediaset che racconta in tv i segreti del settimanale Chi. I servizi sono curati dalla redazione del noto rotocalco, in primis Gabriele Parpiglia mentre ad Alfonso Signorini è affidato il compito d’intervistare gli ospiti più in vista. La prima puntata di #Estate ha totalizzato una una media di 481.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Durante la prima puntata, Gabriele Parpiglia ha fatto una diretta su Instagram con i suoi followers per raccogliere i loro pareri. Molti utenti gli hanno chiesto di diminuire lo spazio dedicato alla cucina per dare più spazio al gossip. Anche in questa seconda puntata ci saranno diversi ospiti. Ai microfoni di Alfonso Signorini si racconteranno Melissa Satta, Simona Ventura, Anna Falchi, Andrea Montovoli e l’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. Verranno, inoltre, mostrate le immagini delle vacanze di Paolo Bonolis a Formentera, di Carlo Conti in Grecia e quelle di Max Biaggi, sorpreso a Montecarlo dopo il grave incidente.

#ESTATE, OSPITI E ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 LUGLIO

SIMONA VENTURA SI RACCONTA TRA AMORE E FIGLI

Simona Ventura si racconta a cuore aperto nella seconda puntata di #Estate. La conduttrice che, dopo aver condotto Selfie – Le cose cambiano ha dichiarato che non farà più ricorso alla chirurgia estetica, si è concentrata sulla sua bellissima storia d’amore con Gerò Carraro, l’uomo che le ha fatto riconquistare la fiducia sia negli uomini che nell’amore in generale. Accanto a lui, la Ventura ha ritrovato la serenità al punto che la conduttrice non ha dubbi nel definirlo l’uomo della sua vita. “Gerò è l’uomo della mia vita, ha un grande fascino. Con lui le mie cose sono cambiate, eccome se sono cambiate, grazie a Dio. Con il matrimonio ho già dato. Non è vero che il prossimo anno mi sposo, come scrivono. Noi stiamo bene così e sono terrorizzata all’idea di iniziare a pensare a chi devo invitare e a tutte le noie del matrimonio” - ha confessato la conduttrice che poi si scioglie quando parla dei suoi tre figli – “Giacomo è ancora un bambinone, Niccolò negli ultimi due anni si è trasformato tra dieta e calcio. Le sue fidanzate? Non le conosco perché appena chiedo di presentarmele sono già sparite. Caterina, invece, è una bambina d’altri tempi, è speciale. È arrivata in un momento fantastico, mi ha aiutata a uscire da tutto quello che ho sofferto”.

