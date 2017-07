4 Ristoranti di Alessandro Borghese/ Anticipazioni 21 luglio: lo chef a Cuneo per una sfida a base di carne

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Il viaggio di Alessandro Borghese ripartirà questa sera, alle 20.15, su Tv8 con 4 Ristoranti, il fortunato format culinario che mette a confronto quattro ristoratori e il loro modo di fare ristorazione. Quattro realtà differenti, gestite in maniera diversa ma con un unico tema centrale questa sera si sfideranno in una gara senza esclusione di colpi, che vedrà come tema principale la ristorazione a base di carne. I gusti della tradizione regionale, quindi, saranno oggetto dell valutazione dei protagonisti, che dovranno dare un giudizio sui loro rivali in base all'idea che si faranno nel corso della puntata.

Lo chef, che accompagnerà il viaggio dei protagonisti alla scoperta dei locali che sceglieranno di mettersi in gioco e, assieme ai protagonisti, dovrà dare un parere complessivo su quattro punti fondamentali: location, menù, conto e servizio. Quale ristorante riuscirà a conquistare i palati dei ristoratori e ottenere il premio finale di 5 mila euro?

4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO

ALESSANDRO BORGHESE ALLA SCOPERTA DI CUNEO

Agriturismi, vecchie locande, ristoranti a tema e luoghi esclusivi: anche questa i protagonisti di 4 ristorantisi metteranno in gioco per scoprire chi fra loro è meritevole più di altri di ottenere il premio come miglior ristoratore “carnivoro” della zona. Sarà un viaggio alla scoperta dei sapori più intensi della città di Cuneo, che premierà chi riuscirà a unire innovazione e tradizione, in un posto accogliente ma, allo stesso tempo raffinato. Oltre al voto dei quattro ristoratori, nell'unico episodio che questa sera verrà trasmesso in fascia access prime time, ricordiamo che sarà fondamentale il giudizio insindacabile dello chef Borghese, che osserverà tutto con occhio critico, valutando di volta in volta i diversi aspetti di ogni locale. Riuscirà a ribaltare il voto dei protagonisti o il suo gusto confermerà le loro deduzioni? L'appuntamento con Alessandro Borghese e con i suoi 4 agguerritissimi ristoratori è a stasera, alle 20.15 su Tv8, per un viaggio alla scoperta dei sapori e dei locali più interessanti del nostro panorama culinario.

