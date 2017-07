Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati?/ Lei troppo provocante, lui troppo geloso tra loro è finita?

anna tatangelo gigi d'alessio si sono lasciati?

Incredibile ma, a quanto pare, vero: la storia tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è finita! l'indiscrezione arriva dal settimanale Spy, secondo il quale il noto cantante napoletano avrebbe lasciato la sua compagna. "Troppo sexy, Gigi l'ha lasciata" si legge sul numero di Spy in edicola oggi. Pare infatti che il cantante napoletano e la Tatangelo facciano vita da separati già da alcuni mesi e che Anna abbia lasciato la loro casa per trasferirsi dai suoi genitori. Un vero e proprio scoop se la notizia venisse questa volta confermata. Non è la prima volta che si parla di presunta rottura per la nota coppia di cantanti: negli ultimi mesi se n'è parlato in più occasioni ma ogni volta i diretti interessati hanno deciso di smentire. Ma quale sarebbe il motivo di questa rottura così inaspettata?

ANNA E GIGI, AMORE AL CAPOLINEA A CAUSA DELLA GELOSIA?

LA TATANGELO CORTEGGIATA DA VIERI?

Spy svela che D'Alessio sarebbe infuriato "per la svolta sensuale di lei che posta foto on bikini succinti e décolléte in vista". Il settimanale pubblicizzato da Alfonso Signorini ci svela anche una serie di indizi che confermerebbero questa rottura: in primis il fatto che Gigi D'Alessio non compaia tra gli scatti social della Tatangelo da ormai cinque mesi; il fatto che la sala d'incisione utilizzata dalla cantante non sia più 'Amorilandia' di casa D'Alessio, ma un'altra; la presenza di lei in spiaggia a Sperlonga mai con Gigi e sempre con le amiche. Ma non è tutto, perchè Spy ancora scrive: "Nelle ultime dieci foto sexy di Anna, quelle senza il figlio, Bobo Vieri ha 'pigiato' come direbbe lui sul cuoricino di Instagram. E Anna, ha reagito? Certo. Sul profilo dell'ex calciatore, oggi re del beach soccer e dei chupito in spiaggia, sono apparsi sei 'timidi' like proprio della Tatangelo". È quindi tutto confermato?

