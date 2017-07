BELEN RODRIGUEZ/ Prosegue il silenzio social della showgirl: ama ancora Stefano De Martino?

Belen Rodriguez

Il silenzio di Belen Rodriguez nei social network prosegue. Non ci riferiamo alle sue foto in primo piano, che vengono pubblicate costantemente dalla showgirl che mette in mostra un fisico mozzafiato, ma di qualsiasi riferimento al suo fidanzato Andrea Iannone. Da mesi la modella argentina non dà notizie della sua storia d'amore con il pilota della Suzuki, che in passato era protagonista di molti scatti. Anche Iannone negli ultimi giorni ha smesso di postare immagini relative al suo soggiorno ad Ibiza: fatta eccezione di una frase ormai risalente allo scorso 14 luglio, lo sportivo si limita a qualche video o immagine relativa ai suoi allenamenti. Si tratta solo del desiderio della coppia di mantenere la privacy, tenendo privata una delle storie d'amore più chiacchierate dell'estate 2017 o c'è sotto dell'altro? Sta andando tutto per il meglio tra Belen e Andrea Iannone ad un anno dall'inizio della loro relazione?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PROSEGUE IL SILENZIO NEI SOCIAL

LA TESI DI SIMONA VENTURA

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi qualche giorno fa, Belen Rodriguez sarebbe di nuovo molto vicina all'ex marito Stefano De Martino che si sarebbe pentito di averla lasciata due anni fa, mettendo fine al loro matrimonio. Alfonso Signorini si è detto certo che il ballerino stia provando in tutti i modi a riconquistare la sua ex moglia che non sarebbe indifferente alle sue nuove attenzioni. Ovviamente in questo caso è giusto parlare al condizionale, considerando che si tratta di una tesi non confermata dai fatti. Ma per certo sappiamo che un'altra persona molto vicina alla coppia alle idee chiare sul legame tra i due ex coniugi De Martino. Simona Ventura, che con loro ha collaborato di recente nel programma Selfie - Le cose cambiano, ha confermato che "Belen ama ancora Stefano De Martino, nessuno resiste al fascino del ballerino". Ulteriori dettagli su questo punto di vista verranno dati nella puntata di #Estate in onda questa sera su Canale 5 e condotta dal sempre presente Alfonso Signorini.

