Baby George compie gli anni/ Il figlio di Kate e William pronto per trasferirsi a Londra

William e Kate

Il gossip della famiglia Reale continua a tenere alta la tensione degli appassionati e quest'oggi lo fa con il compleanno di Baby George. Il piccolo principino oggi compie 4 anni e la famiglia Reale è pronta a festeggiare il piccolo di casa ma, soprattutto il terzo in linea di successione al trono. E' lui che tutti amano ed è lui quello che tutti vogliono copiare: il suo maglioncino, la sua copertina, tutto di lui è di tendenza ma, soprattutto, è ormai diventato un vero e proprio faro nel buio per tutti coloro che amano i social e condividere meme e link divertenti in nome del famoso “the prince George effect”.

LA NUOVA VITA DEL PICCOLO GEORGE

I DUCHI DI CAMBRIDGE IN PARTENZA PER LONDRA

Fatto sta che il piccolo George presto dovrà iniziare una nuova vita visto che i duchi di Cambridge hanno deciso che torneranno ad abitare a Londra da settembre. Il loro primogenito dovrà iniziare la scuola, la Thomas’s Battersea, dove imparerà anche il balletto. Il principino finirà l’asilo alla Westacre Montessori School nursery e, in seguito, insieme ai suoi genitori lasceranno la residenza di Anmer Hall nel Norfolk per tornare a vivere nella capitale. Gli occhi di tutti sono puntati sulla festa di compleanno che dovrebbe tenersi già oggi. Lo scorso anni i duchi hanno festeggiato con una festa in famiglia, cosa succederà oggi a Palazzo? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

