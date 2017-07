Barbara Weldens/ Morta folgorata in Costa Azzurra mentre si esibiva sul palco

Barbara Weldens

Una tragica notizia arriva dalla Costa Azzurra dove una cantante francese è morta folgorata proprio mentre si trovava sul palco. La star in question è la bella 35enne Barbara Weldens mentre la location è una Chiesa della Costa Azzurra dove si stava tenendo il festival in onore di Leo Ferrè. La Weldens ha vinto molti concorsi in questi anni ed è stato uno dei volti del prestigioso Premio Révélation Scène de l’Académie Charles Cros. Sin dalla tenere età la Weldens ha subito imparato le basi del pianoforte e quelle della scrittura tanto che lei stessa produceva la maggior parte dei suoi pezzi.

UN GUASTO ELETTRICO HA UCCISO LA CANTANTE

I SOCCORSI E LE INDAGINI

A dare notizia del tragico incidente è stato l'Indipendent che qualche ora fa ha riportato la notizia della morte di Barbara Weldens proprio a causa di una folgorazione durante la sua esibizione al festival. La 35enne francese si sarebbe accasciata a terra subito proprio mentre stava cantando sul palco della Chiesa della città di Gourdon. I soccorritori si sono subito dati da fare ma è stato inutile ogni intervento visto che la Weldens è morta sul colpo. In un primo momento nessuno dei presenti aveva ancora capito la causa della tragedia ma le indagini hanno portato subito gli inquirenti ad optare per un guasto al sistema elettrico.

