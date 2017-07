Beautiful, anticipazioni americane e italiane: Steffy lascia la casa sulla scogliera?

Beautiful

Beautiful conclude oggi la sua programmazione settimanale con una puntata caratterizzata da nuove brutte notizie per gli Steam. Dopo essersi confrontati a causa dei pareri del tutto diversi sul ruolo di amministratore delegato, Steffy e Liam dovranno fare i conti con la nuova richiesta di Eric nei confronti della nipote: la informerà che, in attesa del suo divorzio da Wyatt, lei non potrà continuare a dormire nella casa sulla scogliera. Dovrà infatti evitare scandali di qualsiasi tipo, tenendo alto il nome dei Forrester e soprattutto il suo ruolo all'interno della casa di moda. Nel frattempo, ci sarà qualcuno che continuerà a tramare alle spalle di Quinn, pronto a tutto per liberarsi di lei. L'idea di Ridge sarà di sedurre la matrigna, approfittando del possibile interesse nei suoi confronti, e poco dopo rivelare ad Eric l'inaffidabilità della moglie. Lo stilista si preparerà a portare a termine questa strategia, confrontandosi con Liam, a sua volta convinto che la Fuller sia persona pericolosa come un tempo.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI: STEFFY LASCIA LA CASA DI LIAM?

PUNTATE AMERICANE: RIDGE SI ASSUME TUTTE LE COLPE

Nelle puntate americane di Beautiful della prossima settimana, continueranno a tenere banco i problemi all'interno della famiglia Forrester. Eric sarà ancora furioso con Quinn e Ridge dopo avere scoperto il loro tradimento e resterà lontano dalla villa, rifugiandosi in un motel insieme a Sheila (diventata ai suoi occhi l'unica persona della quale fidarsi). Dopo essere stato informato da Steffy riguardo il domicilio del padre, Ridge deciderà di recarsi a sua volta al motel per chiarire la situazione. Come già accaduto in precedenza, lo stilista cercherà di prendersi tutte le colpe di quanto accaduto e chiederà al padre di fare ritorno alla villa per continuare a vivere al fianco di Quinn. Ma sarà ancora troppo presto per il patriarca, per nulla disposto a mettere una pietra sopra all'affronto subito. Eric sarà ancora furioso nei confronti del figlio al punto che lo disconoscerà come tale. Mai prima di ora, il capofamiglia avrà le idee chiare sul suo legame con Ridge da lui considerato un vero estraneo.

