Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La coppia tornerà insieme, parola di Simona Ventura

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono ancora al centro del gossip estivo e se gli scatti dei giorni scorsi non vi sono ancora bastati, ecco che arriva Simona Ventura a dare il colpo di grazia ai fan. La coppia continua ad essere la più amata dello showbiz italiano e ogni scusa è buona per cercare un indizio che possa confermare un loro possibile ritorno di fiamma. Al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale o nessuno strano spostamento che possa far pensare al loro ritorno insieme nemmeno per il bene di Santiago ma ai fan basta vederli felici e contenti insieme per essere emozionati.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONA VENTURA LASCIANO POCO SPAZIO AI DUBBI

LE VACANZE E IL TRIANGOLO

Nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile crisi nel rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ma, anche in questo caso, non c'è una conferma ufficiale. Nei mesi scorsi i due apparivano affiatati e felici insieme in giro per il mondo. La showgirl ha spesso seguito il pilota in giro per le sue gare ma, in queste ultime settimane, si stanno dedicando qualche giorno alle vacanze estive. Proprio mentre si trovavano nella loro residenza estiva, Stefano de Martino li ha raggiunti per andare a prendere il piccolo Santiago. Le foto che ritraevano questo momento hanno fatto il giro del Paese e la maggior parte dei fan hanno notato la complicità della showgirl e del ballerino e la "lontananza" con Andrea Iannone. Sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso?

DIFFICILE RESISTERE AL BALLERINO?

La conduttrice di Selfie ha voluto fortemente Belen Rodriguez al suo fianco nella seconda edizione del factual di Canale 5. Nello stesso programma c'era anche Stefano De Martino e molti telespettatori sono rimasti incollati alla rete ammiraglia Mediaset in attesa di un loro battibecco o altro. Resta il fatto che Simona Ventura ha avuto modo di osservare i due e oggi si è detta certa che i due torneranno insieme visto che è davvero difficile resistere al fascino del ballerino. Solo una battuta o qualcosa di più? La conduttrice potrebbe aver fatto leva sul gossip preparandosi ad una possibile terza stagione del suo show. Ne sapremo qualcosa di più al ritorno delle vacanze dei protagonisti del triagolo amoroso più intricato dello spettacolo.

