Blue Bloods7 / Anticipazioni puntata 21 luglio: Eddie, Jamie e il complicato caso di adozione

Blue Bloods 7

Appuntamento a questa sera, in seconda serata su Rai Due, con Blue Bloods 7, la serie tv che statunitense creata da Robin Green e Mitchel Burgess che in italia sta ottenendo un grande successo. A partire dalle 22.50 prenderà il via l'undicesimo episodio della settima stagione dal titolo "Genetica" (Titolo originale "Genetics), che è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti lo scorso 6 gennaio. Le anticipazioni di stasera rivelano che in questo appuntamento Eddi e Jamie si lasceranno coinvolgere eccessivamente in un caso di adozione molto complicato. I genitori adottivi, in particolare, chiederanno aiuto a Erin, che farà in modo di risolvere la controversia, senza dover ricorrere al parere del tribunale.

BLUE BLOODS 7, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO

EDDIE E JAMIE COINVOLTI IN UN CASO DI ADOZIONE

Contemporaneamente, nell'episodio di stasera, Frank darà un'occhiata ai rapporti degli esami psicologici svolti dai cadetti del NYPD, mentre Danny scopre che Jack, dopo aver conseguito la laurea, ha intenzione di entrare nei Marine e che per questo motivo ha allontanato Jessica dalla sua vita. E se di fronte alla notizia, Danny riuscirà a mantenere un atteggiamento tutto sommato equilibrato, la stessa cosa non può dirsi di Linda, che in un primo momento faticherà a mandare giù la novità. Fondamentale, in questa situazione, sarà il ruolo di Jack, che invece di ribellarsi al parere dei suoi genitori, farà in modo di esporre con determinazione ogni aspetto della sua decisione.

© Riproduzione Riservata.