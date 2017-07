Buffon e D'Amico/ Diffida a Chi per gli scatti 'hot': "ecco perchè Ilaria aveva la testa sulle gambe di Gigi"

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Hanno fatto il giro del web le foto dell'ultimo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini che mostrava la vacanza 'bollente' di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Negli scatti in questione si vedono la giornalista e il portiere della Juventus in barca verso l‘Isola del Giglio in atti di grande passione, scatti che però non sono affatto piaciuti ai diretti interessati. Ecco perchè l’avvocato della coppia, Daniela Missaglia, ha inoltrato una lettera di diffida nella quale si legge: “Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon mi hanno conferito mandato per denunziare il grave danno d’immagine patito in conseguenza della pubblicazione (…) di fotografie e commenti gravemente pregiudizievoli per i miei assistiti. (…) Espongono i miei assistiti, in particolare Ilaria D’Amico, ad allusioni degradanti circa le asserite (e non veritiere) intenzioni espresse nel fermo-immagine".

GIGI BUFFON E ILARIA D'AMICO, LA DIFFIDA DEL LEGALE DANIELA MISSAGLIA

SCATTI HOT IN BARCA? SOLO UN MALINTESO...

La legale spiega inoltre la verità dietro l'immagine a ginocchioni della D'Amico, che sarebbe stato frainteso: "In realtà la signora Ilaria D’Amico si è limitata, mentre rideva, ad appoggiare la fronte sulle gambe del compagno - si legge nella lettera - ma le modalità volutamente ambigue con cui è stata selezionata l’immagine (rafforzata da eloquenti titoli denigranti) evocano nel lettore la connotazione pruriginosa e passionale del gesto". Ecco spiegata quindi l'inaspettata immagine; la legale di Buffon e D'Amico allora conclude: "La pubblicazione delle suddette foto, con la combinazione di commenti artatamente suggestivi, integra pacificamente il reato di diffamazione punito all’art. 595 c.p., con l’aggravante di cui al comma III della medesima disposizione, per essere la condotta perpetrata con il mezzo della stampa, – conclude l’avvocato – ovvero altro mezzo di pubblicità”.

© Riproduzione Riservata.