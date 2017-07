CHERRY SEASON/ Anticipazioni puntata 21 luglio: il bel maschietto di Sibel e Ilker

Cherry Season

Ultimo appuntamento di Cherry Season oggi su Canale 5. La soap turca andrà come sempre in onda a partire dalle ore 14:45 riportando in scena il viaggio di Sibel, Ilker, Emre, Burcu, Ayaz e Oyku nel paese dei nonni di Emre. Qui i sei ragazzi cercheranno di favorire la fuga di Fatma e Arif ad Istanbul anche se il loro piano verrà fermato all'ultimo momento. Tutti i presenti saranno costretti a subire i rimproveri di Hamide, rivolti soprattutto ad Ayaz, Emre e Ilker costretti a dedicarsi ai lavori pesanti come punizione per avere spinto Fatma a fuggire contro la volontà della sua famiglia. Per loro le cose si metteranno male e rischieranno persino una bastonata ai piedi anche se per fortuna le parole di Sibel eviteranno ulteriori ripercussioni. Le ragazze invece non avranno nessuna ripercussione, finendo per divertirsi più del dovuto in una situazione inizialmente sfavorevole. Riusciranno anche i loro fidanzati ad uscirne senza troppe conseguenze?

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: LE AVVENTURE NEL PAESE DI EMRE

NASCE IL FIGLIO DI SIBEL

Alla fine, l'avventura nel paesino turco si concluderà nel migliore dei modi per tutti i protagonisti: Fatma verrà autorizzata a sposare Arif, realizzando finalmente il suo grande sogno d'amore. I genitori capiranno le sue motivazioni e ringrazieranno Ayaz e tutti gli altri verranno ringraziati per il loro gesto. I sei amici si prepareranno a trascorrere la loro ultima notte lontana da casa ma saranno chiamati ad un nuovo inconveniente: Sibel comincerà ad avere le contrazioni e a rendersi conto che dovrà partorire lontana da un ospedale. In queste complicate condizioni e attorniata dall'affetto degli amici più cari, darà alla luce un bambino. L'ecografia dunque non aveva rivelato il vero sesso del nascituro che sarà un bel maschietto, proprio come Ilker aveva sempre desiderato (restando deluso quando aveva scoperto la verità). Inutile aggiungere che la felicità di tutti i presenti sarà massima, a partire dai due emozionatissimi genitori.

