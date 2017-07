CSI: Cyber/ Anticipazioni puntate 21 luglio, Rai 4: la squadra di Avery Ryan e i crimini informatici

CSI: Cyber, Rai 4

Al via stasera su Rai 4 la prima stagione di CSI: Cyber, il terzo off nato dall’omonima serie tv che narra le vicende di una squadra dell’FBI, la Cyber Crime Investigation, che vede ai suoi vertici l’agente speciale Avery Ryan. Il team, così come suggerisce il nome, si occupa di casi che coinvolgono il web, eventi del tutto invisibili, ma che mettono in serio allarme la sicurezza informatica degli Stati Uniti. Questa sera, a partire dalle 21.05, andranno in onda i primi tre episodi della stagione. Nel primo, dal titolo Sequestro 2.0 (titolo originale Kidnapping 2.0), gli investigatori dovranno indagare sul rapimento di un neonato, ma in breve tempo la squadra scoprirà che nella zona, Baltimora, nell’ultimo periodo sono spariti molti altri bambini con le medesime modalità.

CSI: CYBER, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO: IL RAPIMENTO DI UN NEONATO

IL TEAM CHE COMBATTE I CRIMINI INFORMATICI

Nel secondo episodio, dal titolo “Cacciatori di disastri”, la squadra raggiungerà Richmond per indagare su un incidente avvenuto in un parco di divertimenti. Qui, infatti, il convoglio di un otto volante non si è fermato così come previsto e ha causato la morte di tre passeggeri. Tutti i sospetti si concentreranno in un primo momento su un ex dipendente del parco, che in breve tempo, però, riuscirà a convincere Avery della sua innocenza. Nel terzo episodio, dal titolo “Corsa Fatale”, invece,la polizia di Boston chiederà aiuto al team per risolvere un misterioso caso di omicidio.

