Claudio Sona vs Dandolo/ Uomini e Donne, il giornalista diffidato dall'ex tronista: la guerra continua

Claudio Sona e Juan Fran Sierra

Uomini e donne, gossip e polemiche. Non accenna a concludersi la querelle che vede implicati Claudio Sona, il suo ex Juan Fran Sierra e il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo. L'ex tronista di Uomini e Donne, stando alle dichiarazioni fatte dal suo ex, avrebbe mentito a tutti durante la sua avventura a Canale 5 in quanto ancora fidanzato con lui. Da lì una serie di botta e risposta e di provocazioni da parte di Juan che, con la complicità di Dandolo, ha cercato una confessione da parte dell'ex tronista del Trono Gay che però non è arrivata. Pochi giorni fa è stato ancora Dandolo a lanciare un nuovo messaggio/sfida a Sona: "Claudio Sona, ieri notte ti ho mandato un lungo, pacifico, emotivo messaggio vocale. Un messaggio di pancia. [...] Ti ho implorato col cuore in mano di non costringermi a continuare questo mio stillicidio di post. Di autorizzare l'uomo che hai sempre detto di amare (@juanfransierra ) a pubblicare la telefonata integrale. - e ancora - Mai una risposta. Devo pensare che oltre ad essere para*ulo sei anche un gran maleducato!" scrive Dandolo.

UOMINI E DONNE: DANDOLO, ARRIVA LA DIFFIDA DEGLI AVVOCATI DI CLAUDIO SONA

LA GUERRA TRA L'EX TRONISTA E IL GIORNALISTA CONTINUA

Le parole di Dandolo non hanno avuto l'esito sperato: Claudio Sona ha continuato nel suo silenzio ma il giornalista oggi ha ricevuto una risposta in privato davvero inaspettata. Una diffida da parte degli avvocati dell'ex tronista: "A Sola, te ce volevano 3 avvocati per una diffidina? Perchè non quereli? Fai le diffide come una Francesca Cipriani qualunque (con tutto il rispetto per Francy)? Ma non provi manco un filino di vergogna? Perchè non autorizzi Juan Fran Sierra a pubblicare? Perchè? Rispondi ca**o! Perchè?... Io so perchè..." ha scritto Dandolo su Instagram, mostrando le foto della diffida ricevuta. Come andrà avanti la situazione?

