DANIELA GOGGI/ Il rapporto con la sorella Loretta (Techetechetè)

Techetechetè in onda su Rai 1

Questa sera nell’access prime time di Rai 1 vi sarà l’occasione giusta per rivedere all’opera un’apprezzata artista italiana come Daniela Goggi. Infatti, nel corso della puntata Techetechetè verranno proposte una serie di immagini relative alle performance canore e non della più giovane delle sorelle Goggi. A proposito di Loretta, quest’ultima nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista settimanale Grand Hotel, ha parlato del rapporto con la sorelle Daniela. Loretta nello specifico ha enfatizzato un rapporto splendido aiutato anche da una differenza d’età davvero minima di soli due anni: “Siamo come due dadini di un mosaico che si incastrano bene: laddove non arriva una, c'è l'altra.. E poi eravamo le figlie su cui nostro padre aveva scommesso in senso artistico. Papà suonava la chitarra per diletto e fin da piccole ci ha fato studiare pianoforte, canto e chitarra classica”.

DANIELA GOGGI, A TECHETECHETÈ: NOTE BIOGRAFICHE

RECITO' NELLO SCENEGGIATO DE I PROMESSI SPOSI

Daniela Goggi è nata a Roma il 21 luglio del 1953. Sorella minore di Loretta sin da quando era una tenera bambina ha dimostrato di essere in possesso di eccezionali qualità artistiche tant’è che venne scelta da Anton Giulio Majano per recitare nell’anno 1963 nello sceneggiato televisivo David Copperfield. Una esperienza che non fu sporadica tant’è che nel 1967 ha recitato nell’altro sceneggiato di successo I promessi sposi senza dimenticare Vita di Michelangelo. Nel 1969 è arrivato anche l’esordio nel mondo del cinema con la partecipazione nel cast del film Oh dolci baci e languide carezze diretto dal regista Mino Guerrini. Ha avuto anche modo di condurre diversi programmi televisivi di successo come Il ribaltone, Crazy Bus, Canzonissima e Big. Nel 1974 – 75 ha portato a teatro lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola e nel 2005 ha recitato nella miniserie Ho sposato un calciatore.

