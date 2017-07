DIVERSAMENTE AMORE, BEBE VIO / Le storie: Luca e Sarah, l'amore oltre i confini

Bebe Vio conduce Diversamente amore

Forza, coraggio e determinazione per le coppie di Diversamente amore, che hanno regalato al pubblico di Rai Due un viaggio alla scoperta del loro rapporto. Il sentimento che lega i protagonisti, infatti, ha già superato numerosi ostacoli non comuni a molte coppie e ogni giorno si nutre di gesti, accortezze e piccole cose. Protagonisti della puntata, Luca e Sarah, che si sono conosciuti su internet quando lui era in missione di pace in Afghanistan per conto dell’Esercito Italiano. A unirli un brutale attentato, che ha reso Luca paraplegico e ha convinto Sarah a lasciare la sua terra, l’Ohio, per correre da lui. Oggi i due protagonisti hanno una bambina, la piccola Bianca, mentre Luca, che fa parte del Gruppo paraolimpico della difesa, non ha mai smesso di essere un militare. Fra le storie della puntata, non possiamo dimenticare l’esempio di Emiliano, che dopo un brutto incidente è tornato in sella alla sua moto, determinato a non farsi scoraggiare dal destino avverso.

DIVERSAMENTE AMORE, BEBE VIO

LORENZO, PIÙ FORTE GRAZIE A MARTINA

Fra i protagonisti più interessanti della serata dedicata a Diversamente amore vi è Lorenzo, un ragazzo non udente con una storia molto importante da raccontare. Sordo dall’età di due anni, il ragazzo ha da sempre potuto contare sul supporto di suo nonno, che con l’aiuto di una logopedista gli ha insegnato il suono delle parole. A prendere il posto del nonno, però, oggi c’è Martina, che con il suo amore ha dato a Lorenzo la forza di sottoporsi all'intervento per inserire un impianto cocleare. Fra le storie di coraggio e amore in onda ieri non si può dimenticare Lorenza, la mamma in carrozzina che con un coraggio senza precedenti ha scelto di non rinunciare a nulla. Determinante, nella sua vita, l’incontro con Marco, che è al suo fianco da 14 anni e la ama come il primo giorno. Emozionante il racconto del loro colpo di fulmine, un momento magico che ha segnalato per sempre le loro vite.

