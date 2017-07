FANTOZZI VA IN PENSIONE/ Paolo Villaggio nel quinto capitolo della saga dello sfortunato ragioniere

Paolo Villaggio nei panni di Ugo Fantozzi

LO STORICO CAST DEL FILM, DA PINA AL RAGIONIER FILINI

Fantozzi va in pensione è una delle pellicola comiche di maggior successo che vede protagonista il grande Paolo Villaggio. Il film venne diretto da Neri Parenti nel 1988 e si discosta nettamente dai sei film precedenti appartenenti alla saga di Fantozzi. In Fantozzi va in pensione, infatti, la storia non si svolge più al lavoro, nella grossa azienda dove l’iconico ragioniere viene vessato da superiori e colleghi, ma in una dimensione più privata. Inoltre è la prima in cui appare il personaggio di Bongo, marito della figlia Mariangela. Il cast “storico” dei precedenti capitoli di Fantozzi, rimane invariato: Milena Vukotic, nei panni di Pina, moglie di Ugo, l’inseparabile Rag. Filini, interpretato da Gigi Reder, Plinio Fernando che dà il volto alla figlia Mariangela e Anna Mazzamauro, la conturbante Signorina Silvani

FANTOZZI VA IN PENSIONE, LA TRAMA

Il ragioniere Ugo Fantozzi riesce finalmente ad andare in pensione. Ma dopo un primo momento di euforia per la libertà conquistata, l'ex ragioniere si rende conto di non essere pronto e in preda alla disperazione raggiunge il suo vecchio posto di lavoro, intenzionato a timbrare il suo cartellino. Trova però un funzionario che gli ricorda di doversi rassegnare alla sua nuova esistenza da pensionato. Per tentare di combattere la noia delle tante ore trascorse in casa, Fantozzi prova ad aiutare sua moglie Pina sbrigando le faccende domestiche, ma con risultati catastrofici. Su consiglio di una psicologa, l'ex ragioniere decide perfino di prendere un cane, un enorme San Bernardo che poco dopo si impadronisce della casa.

L'animale è stato in realtà addestrato da una banda di criminali che svaligerà la casa di Fantozzi. Nel tentativo di abbandonare il San Bernardo in autostrada, sarà però quest'ultimo a sbattere fuori dall'auto l'ex ragioniere. Fantozzi tenta anche la strada dell'attivismo politico, riuscendo ad ottenere diverse promozioni per viaggi organizzati dall'INPS. Il collega Filini non perde tempo ed organizza un tour di Venezia.

Solo che l'autobus, che avrebbe dovuto condurli all'aeroporto li conduce direttamente a Venezia, trasformando il viaggio in una traversata di ben diciotto ore. Tornato dal viaggio Fantozzi, decide di trovare un nuovo lavoro e per farlo falsifica la sua carta di identità con l'intenzione di apparire più giovane. Nel frattempo rincontra la sua amata signorina Silvani che lo invita a casa sua. La moglie Pina, affranta dal vedere suo marito triste e depresso, decide di trovare lavoro come domestica in un albergo. Il proprietario della struttura assume in maniera fittizia Fantozzi, versando a quest'ultimo lo stipendio spettante a Pina. Scoperto l'inganno, l'ex ragionerie prega la moglie di lasciare il lavoro per trascorrere più tempo assieme.

