GAME OF THRONES / Trono di Spade, Anticipazioni 7X02: Jon verso la Roccia del Drago?

Game of Thrones

L'enorme attesa è poi stata ripagata con la messa in onda della prima puntata della settima stagione del Trono di Spade. Cosa succederà nel prossimo episodio di Game of Thrones? Il suo titolo è "Stormborn" e il promo ufficiale è stato prontamente distribuito dopo la fine della scorsa puntata di domenica 16 luglio: cosa accadrà? Dopo avere visionato le immagini e con la diffusione della sinossi, probabilmente si possono mettere insieme i pezzi con le prime anticipazioni. Il primo episodio si è aperto in maniera sensazionale raccontando tutti i personaggi che gli estimatori avevano lasciato con la fine della sesta stagione. Eccovi di seguito, la sinossi ufficiale diramata in rete per l'episodio 7X2: "Daenerys (Emilia Clarke) riceve una visita inaspettata. Jon (Kit Harington) deve confrontarsi con una rivolta. Tyrion (Peter Dinklage) pianifica la conquista di Westeros. L’episodio è scritto da David Benioff & D. B. Weiss e diretto da Mark Mylod".

GAME OF THRONES, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

JON LASCIA IL GRANDE INVERNO?

Durante la fine della sesta stagione, Daenerys prima di fare rientro a Westeros, dopo avere stretto alleanza con Theon e Yara Greyjoy, aveva chiesto anche il supporto di Ellaria Sand di Dorne e di Oleanna Tyrell. Tutte loro vogliono infatti vendicarsi di Cersei per la morte di Oberyn Martell e di Mence, Loras e Margaery Tyrell. La madre dei Draghi è giunta a Roccia del Drago, Tyrion non vede l'ora di scatenare la guerra contro la sorella maggiore ma, prima di "aprire le danze", riceverà anche la visita di Serpi. Yara Greyjoy suggerirà di attaccare Approdo del Re mentre tra Yara e Ellaria potrebbe anche scoppiare la passione. Durante il nuovo episodio dovrebbero esserci anche forti tensioni tra Jon Snow e Sansa. Successivamente proprio Jon dovrà affrontare una rivolta guidata da Ditocorto che non vede l'ora di eliminarlo per conquistare il Trono di Spade al fianco di Sansa. Jon Snow e Baelish poi, durante una discussione perderanno le staffe. Jon dovrebbe anche lasciare Grande Inverno: andrà verso la Roccia del Drago dopo aver ricevuto il messaggio di Sam Tarly?

