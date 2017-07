Giovanni Vernia / Jonny Groove, video nuovo singolo Swag

Giovanni Vernia è Jonny Groove

Giovanni Vernia torna a vestire i panni di Jonny Grove dopo cinque anni dall’ultima volta. Il personaggio che ha reso Giovanni Vernia uno dei comici più apprezzati torna per ironizzare sui giovani e sul loro modo di essere. Giovanni Vernia ha deciso di far resuscitare uno dei suoi personaggi più famosi per il videoclip di Swag in cui Jonny Groove appare con bandane colorate, pellicce, orecchini e occhialoni e un telefono incastonato nelle scarpe da ginnastica. Una mise nuova per il celebre personaggio che, nel video, è accompagno dal gruppo degli youtuber "Gli Illuminati" al secolo Maurizio Vieira (BrazoCrew), Federico Betti (MikeShowSha), Luca Denaro (IlVostroCaroDexter), Matteo Valente (S7ormy) e Andrea e Giovanni (iNoobChannel). Il videoclip, pubblicato su You Tube il 18 luglio, ha già ottenuto più di 170mila visualizzazioni. Giovanni Vernia con “Swag”, dunque, punta a sbaragliare la concorrenza come tormentone dell’estate. Cliccate qui per vedere il video.

I MOTIVI DELL’ADDIO A JONNY GROVE

Jonny Groove è sicuramente il personaggio che ha dato di più a Giovanni Vernia. Grazie al suo personaggio, infatti, il comico riuscì anche a salire sul palco del Festival di Sanremo duettando con Antonella Clerici e facendo finta di essere Lady Gaga. All’apice del successo di Jonny Groove, famoso per il motto “Essiamonoi”, Giovanni Vernia decise di metterlo in pensione. Oggi, ai microfoni del Corriere della Sera, racconta i motivi di quella decisione. “Era sovraesposto, aveva fatto tutto quello che c’era da fare: per questo l’avevo messo in cantina come uno champagne che meritava di riposare”, ha confessato. Dopo cinque anni, Giovanni Vernia ha deciso di rispolverarlo per il videoclip di Swag che significa cool, esattamente in linea con il linguaggio dei giovani. “Jonny prima amava la musica house, ora si è attualizzato. Cerco l’ispirazione su YouTube. Basta spulciare tra i video più visti di giornata per capire le tendenze. Indago come un serial killer, ho una stanza in cui appendo foto di ogni possibile ispirazione”, ha aggiunto ancora spiegando così come è nata l’idea del nuovo singolo.

