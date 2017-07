IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Crescono le tensioni alla Miel Amarga e alla villa (puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

Il Segreto tornerà oggi su Canale 5 in una programmazione che per il momento non sembra molto gradita ai telespettatori. Fin dal giorno dello spostamento alle ore 18:45, infatti, gli ascolti sono calati notevolmente, finendo per attestarsi intorno ai due milioni di appassionati. In attesa di scoprire se la situazione in futuro migliorerà, l'appuntamento odierno sancirà l'accavallarsi di molti problemi tra gli abitanti di Puente Viejo. I Castaneda dovranno affrontare la grande disperazione per la morte di Mariana, ma questo stato d'animo peggiorerà a causa dell'inspiegabile comportamento di Nicolas che si terrà a distanza, evitando che i parenti possano incontrare Juanita. A Los Manantiales ci sarà grande apprensione per le sorti di Elias che potrebbe essere rilasciato, preparandosi alla sua inevitabile vendetta. Le cose andranno male anche per i Santacruz, raggiunti da nuove lettere minatorie da parte del gruppo capeggiato da Leoncio. Il timore che le minacce si trasformino presto in fatti spingerà Severo a scendere a patti con il diavolo. Per questo si recherà alla villa chiedendo protezione al terribile Cristobal Garrigues.

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: TEMPI DURI A PUENTE VIEJO

PUNTATE SPAGNOLE: IL SENSO DI COLPA DI MAURICIO

Il salto temporale tra le puntate spagnole e quelle italiane de Il Segreto è di circa un anno ma nulla è cambiato, soprattutto per quanto riguarda le tante tragedie. Se negli ultimi episodi su Canale 5 abbiamo assistito alla morte di Mariana, in Spagna è la piccola Ana ad essere passata a miglior vita. Tale tragedia è avvenuta dopo che Prudencio ha appiccato un incendio nelle case di proprietà di Donna Francisca per convincere gli abitanti ad andarsene. La figlia di Julieta purtroppo non è riuscita a sfuggire alle fiamme, morendo asfissiata. Il fatto ha sconvolto tutto il paese e ha reso furiosa la Montenegro che aveva messo le cose in chiaro con il suo protetto: nessuno doveva farsi male in tale incendio! Ma ci sarà una persona che, seppur estranea a quanto accaduto, arriverà velocemente a capire la verità sui veri colpevoli di questo gesto. Mauricio si sentirà profondamente in colpa: avrebbe potuto evitare le fiamme ma non lo ha fatto. Sarà proprio lui a svelare come si sono svolti davvero i fatti?

