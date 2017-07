IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni 21 luglio: Barbara De Rossi torna con i principali casi di cronaca nera

Il terzo indizio, anticipazioni

Torna oggi, venerdì 21 luglio 2017, la seconda puntata della nuova stagione de "Il terzo indizio", in onda su Rete4 a partire dalla prima serata. Intorno alle 21.15 circa, Barbara De Rossi torna in pista con lo spin-off della trasmissione di cronaca nera, Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. Il terzo indizio, la scorsa stagione si è portato a casa ascolti televisivi di tutto rispetto con una media del 5.07% di share pari a 1.083.000 telespettatori. Nel debutto con Alessandra Viero invece, gli ascolti sono stati un poco altalenanti. Dopo la breve parentesi di "Selfie - Le cose cambiano" nelle vesti di giurata, Barbara De Rossi torna ad indossare i panni della conduttrice di cronaca nera per raccontare le interessanti storie che la trasmissione vorrà proporre ai telespettatori anche nel corso della prima serata di oggi, venerdì 21 luglio.

IL TERZO INDIZIO, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO

I CASI DI CRONACA CON BARBARA DE ROSSI

Dopo essere diventata presidente onoraria dell’associazione “Diritti Civili” e da anni testimonial contro la violenza sulle donne, Barbara De Rossi avrà anche stasera il difficile compito di ricostruire i casi più spinosi della cronaca nera italiana degli ultimi tempi. Il programma inoltre, si concentra sui casi che hanno già affrontato i tre gradi di giudizio, tramite il racconto delle sentenze definitive e la ricostruzione dell'accaduto attraverso l'ausilio di bravissimi attori. Ma non finisce qui. Il programma in onda su Rete4, trasmette anche interviste esclusive a familiari e parenti così come dichiarazioni inedite e mai ascoltate prima di adesso. All'interno della trasmissione inoltre, anche un'ampia parentesi dedicata alle indagini dei vari casi che si tratteranno nel corso della serata. Il programma, curato da Siria Magri, ideatrice e curatrice anche di Quarto Grado, va avanti in parallelo anche con le campagne di sensibilizzazione contro la violenza domestica, con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle donne vittime di stalking e abusi. L'appuntamento con Barbara De Rossi e “Il terzo indizio”, è quindi rinnovato per la prima serata di oggi su Rete4.

