La Grande storia / Anticipazioni puntata 21 luglio: il Terzo Reich ultimo atto

La Grande Storia

Nuovo appuntamento con La Grande Storia questa sera su Raitre dove in prima serata anche oggi, 21 luglio, alle 21.15 su Rai3, ci terrà compagnia Paolo Mieli pronto a portarci a spasso nel tempo. L'argomento della serata è il "Terzo Reich ultimo atto" e sarà dedicata agli aspetti meno conosciuti del regime nazista. In particolare, Paolo Mieli ci racconterà gli ultimi colpi di scena di uno dei capitolo più bui della nostra storia a cominciare dai momenti che hanno preceduto la caduta di Berlino, la scia di sangue che le truppe tedesche si sono lasciati alle spalle in Italia battendo in ritirata e alcuni dettagli sul complesso comportamento di Hitler dettato spesso dalle sue fobie.

I SERVIZI IN ONDA NELLA NUOVA PUNTATA

ASSALTO A BERLINO

Ad aprire la serata ci penserà il servizio "Assalto a Berlino" un racconto drammatico dei giorni di guerra, alcuni dei momenti cruciali della nostra storia moderna con Hitler ormai sconfitto ma ancora pronto a dettere legge spingendo i tedeschi a resistere fino alla fine. L'arrivo dei soldati nei campi di lavoro e di concentramento racconterà al mondo l'incubo della Shoah mentre americani e sovietici iniziano la loro corsa alla conquista di Berlino. Fino a dove si sono spinti e cosa si sono lasciati alle spalle in questa corsa al potere che non ha tenuto conto delle violenze e del terrore che vigeva al tempo?

LE PAURE E LE MALATTIE DI HITLER

Il secondo servizio sarà dedicato alle fobie che hanno segnato la vita di Hitler ma che non lo hanno fermato."Hitler: il paziente A" ci porterà a conoscere più a fondo la vita di uno dei leader più discussi e odiati della storia moderna a cominciare dai suoi problemi di insonnia, quelli allo stomaco, la dentatura rovinata, fisico poco atletico e i problemi di insonnia. Quasi una beffa per chi ha passato la vita a promuovere la razza ariana e la vita sana e sportiva a discapito dei deboli e dei malati che venivano addirittura sacrificati sull'altare di una razza perfetta. Nello stesso servizio conosceremo il medico-ciarlatano, Theo Morell, che lo imbottì di ormoni e steroidi, medicinali che alla fine lo ridussero come un vero e proprio drogato.

© Riproduzione Riservata.