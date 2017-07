MISSION IMPOSSIBILE / Tom Cruise nel primo, iconico film della saga (21 luglio)

Mission impossible

IL CAST DELL’ACTION MOVIE

Mission: Impossible è una pellicola d'azione diretta nel 1996 da Brian De Palma. La trama del film, che andrà in onda in seconda serata su Iris, ha tratto ispirazione dalla fortunata serie tv creata nel 1966 da Bruce Geller. La pellicola fa parte di una saga cinematografica di enorme successo formata da ben quattro film, di cui questo è il primo. Nel casto del primo film della quadrilogia troviamo molti nomi di attori di altissimo livello: Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, Jon Voight (Jim Phelps), Emmanuelle Béart, Jean Reno, Kristin Scott Thomas e Vanessa Redgrave.

MISSION IMPOSSIBLE, LA TRAMA

L'agente Hunt fa parte della IMF, una cellula speciale della CIA specializzata nel portare a termine missioni particolarmente pericolose. Ethan Hunt si trova a Praga per portare a compimento una complessa missione assieme al suo team di esperti. Il loro scopo è quello di bloccare un pericoloso terrorista russo. La missione però non va a buon fine. L'intero gruppo dell'IMF viene eliminato, ad eccezione di Ethan. Quest'ultimo, dopo aver incontrato Eugene Kittridge, direttrice dell'IMF, viene a sapere che l'operazione di Praga era una farsa. L'obiettivo era scoprire la presenza o meno di talpe all'interno del team di Ethan. Essendo l'unico sopravvissuto però, l'uomo è anche l'unico sospettato. L'agente è quindi costretto a fuggire utilizzando un esplosivo impiegato come diversivo. Poco dopo l'uomo viene raggiunto da Claire, moglie di Jim, uno degli agenti morti durante la finta missione organizzata dalla CIA. L'obiettivo della donna è aiutare Ethan, dimostrando la loro innocenza. L'unico modo è trovare la talpa e rubare la lista degli agenti sotto copertura che il finto terrorista russo era intenzionato a rubare. In questo modo i due organizzeranno uno scambio, ovvero la lista contro il nome della talpa. Nel frattempo ricompare Jim, che asserisce di essere sopravvissuto alla missione in modo miracoloso, ma che in realtà è la vera talpa. Dopo aver dimostrato la sua innocenza, Etahn verrà reintegrato a tutti gli effetti nell'IMF. Nel finale del film gli viene proposta una nuova missione, che lascia trapelare la presenza di una nuova pellicola.

© Riproduzione Riservata.