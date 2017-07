Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 21 luglio 2017

Paolo Fox torna con il suo oroscopo - La Presse

Andiamo a vedere i segni zodiacali top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Fine settimana importante per i Gemelli grazie alla presenza favorevole di Marte e Venere che aiuteranno a sentirsi amati regalando contemporaneamente nuova voglia di amare. Sul piano lavorativo è il momento di accettare le difficoltà trascorse confidando in un recupero prossimo. La Luna nel segno regala al Cancro la sensazione di vivere nuove speciali emozioni grazie ad un amore che sta per tornare. Una Venere che si appropinqua ad entrare nel segno sembra dar vita al momento perfetto per fare nuovi incontri, relazionarsi positivamente con gli altri e sperimentare nuove sensazioni. Novità prossime anche sul lavoro grazie ad un Giove messaggero in arrivo dal mese di ottobre. Venerdì di recupero per i Pesci in seguito ad un Mercoledì e a un Giovedì un po' pesanti. Nuovi progetti e nuove relazioni si delineano all'orizzonte, anche se, da un punto di vista lavorativo, qualcuno potrebbe decidere di prendersi una pausa per dedicarsi ad un'impresa destinata a svilupparsi durante l'autunno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 21 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Passiamo ora ad analizzare i segni flop per l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Momento importante per il Toro che registrerà qualche preoccupazione nella giornata di Domenica. Sul piano sentimentale alcuni legami tornano ad imporsi, mentre dal punto di vista lavorativo si potrebbe avere qualche dubbio riguardo la validità dei propri soci. Dispute in vista con un Leone. Giornata un po' limitante per il Leone dal punto di vista sentimentale a causa delle eccessive critiche di qualcuno. Chi ha sperimentato una grande crisi amorosa durante lo scorso anno dovrà far attenzione a non ripetere i propri errori cadendo nelle fitte ragnatele di un passato che riemerge. Durante questa giornata potrebbe riaffiorare un po' di agitazione per la Bilancia dovuta da alcune situazioni difficili da mandar giù. Un Giove che si prepara ad abbandonare il cielo di questo segno lascia dietro di se un po' di malinconia per i progetti che stanno per concludersi, ma sarebbe bene riuscire a notare gli aspetti che questo pianeta ha rafforzato durante il suo transito.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna come di consueto anche oggi, venerdì 21 luglio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete si trova in una situazione di lieve calo. C'è qualcuno che ha una doppia storia d'amore e si potrebbe trovare costretto a prendere una decisione molto presto. Il Toro invece è preoccupato per la giornata di domenica quando qualcosa potrebbe andare storto. Il fine settimana sarà favorevole invece per i Gemelli che potrebbero trovare un'influenza importante da parte di Marte e Venere. Per il Leone quella di oggi potrebbe essere una giornata limitante e con qualche difficoltà di troppo. Bisogna però reagire e sicuramente le esperienze fatte nel passato sono importante mezzo di confronto per il futuro. La Bilancia potrebbe essere ancora una volta agitata e per alcuni versi ritrova dei problemi che l'hanno colpita già nel passato. Venere è dissonante invece per la Vergine che comunque sembra finalmente uscire da un momento di crisi che l'aveva vista soffrire per diversi motivi personali. Lo Scorpione invece vedrà messa a dura prova il suo limite di sopportazione.

