ROSEWOOD/ Anticipazioni puntata 21 luglio: due nuovi casi per il dottor Beaumont

Rosewood su Raidue

Le indagini del dottor Beaumont Rosewood riprenderanno questa sera da due nuove vicende molto misteriose. Nel primo episodio della serata, dal titolo "La scelta giusta", l’anatomopatologo più celebre del piccolo schermo si ritroverà a risolvere un caso di omicidio molto complicato e, supportato da Villa, farà di tutto pur di ottenere giustizia in modo che la vittima non sia morta invano. A complicare le sue indagini, il passato dell’uomo che giace sul suo lettino, un ex malvivente che ha dei collegamenti con la mafia di Little Haiti. Riuscirà il medico legale a far luce sulla vicenda? Contemporaneamente, Villa continuerà a essere turbata dai suoi sogni, alimentati dalla necessità di dover lavorare fianco a fianco con Rosewood, mentre Rosie dovrà risolvere un problema con Kat.

ROSEWWOOD, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO

DUE NUOVI CASI PER IL DOTTOR BEAUMONT

A seguire, andrà in onda il secondo episodio della serata (il sesto della prima serie) dal titolo “Un'amara sorpresa”, una puntata che vedrà il protagonista e tutta la sua squadra collaborare con la polizia di Maiemi per un caso che appare ai loro occhi come un errore giudiziario. Al centro delle indagini ci sarà il Capitato Hornstock, che dopo essere stato accusato dell’omicidio della sua terza moglie, chiederà aiuto alle uniche due persone su cui ancora sente di poter contare: Beaumont e Villa. Riuscirà a squadra a far luce sulla misteriosa vicenda e a ripulire il buon nome del prestigioso cliente?

